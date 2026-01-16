Jóvátételt fizetne áldozatának a nőverő exfideszes Győrffy Balázs, hogy megússza a vádemelést

felfüggesztés;Fővárosi Főügyészség;büntetőeljárás;jóvátétel;Győrffy Balázs;nőverés;orrcsonttörés;

2026-01-16 17:33:00 CET

Az ügyészség egyelőre nem emelt vádat, mivel a sértett nem szenvedett maradandó sérülést. Ha a volt fideszes politikus, egykori EP-képviselő egyezséget köt a nővel és azokkal, is, akikre még rátámadott, az eljárást is megszüntetik ellene.

Nem emel vádat az ügyészség a nőverő Győrffy Balázs ellen, aki jóvátételt fizetne áldozatának. A Fidesz volt EP-képviselője az ügyben a Fővárosi Főügyészség hat hónapra felfüggesztette az eljárást, és közvetítői eljárásra utalta az ügyet – írja a 24.hu. A lap szerint annak ellenére, hogy a súlyos testi sértéssel és más bűncselekménnyel gyanúsított egykori kormánypárti politikus eltörte egy nő orrát, és két másik férfit is bántalmazott egy budapesti szórakozóhelyen, szinte teljesen biztosra vehető, megússza komolyabb következmények nélkül. A lap úgy tudja, Győrffy jóvátételt szeretne fizetni az áldozatainak.

A Népszava is beszámolt az esetről, miután az akkor még európai parlamenti képviselő 2024. augusztus 23-án tette közzé a közösségi oldalán, hogy ittasan „vitába keveredett egy hölggyel”, és a vita tettlegességig fajult. – Elfogadhatatlan és vállalhatatlan, amit tettem. Cselekedetemet rettentően sajnálom. Noha sajnálatos módon nem emlékszem a történtekre, elfogadhatatlan, amit tettem – írta, kifejtve, hogy vállal minden felelősséget és jogi következményt a tette miatt. Ezzel egy időben bejelentette, hogy minden közéleti pozíciójáról lemond, így az EP-képviselői mandátumáról, a Nemzeti Agrárkamara elnöki tisztségéről, és a Fideszből is kilép. Az orrcsontját törte el az áldozatának.

A nyomozó hatóság közel négy hónappal a történtek után súlyos testi sértéssel és kétrendbeli könnyű testi sértéssel gyanúsította meg a politikust, aki akkor még nem tett vallomást. Később azonban írásbeli vallomásában már mind a három bántalmazást beismerte. A 24.hu megkeresésére Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője a több mint egy évig készült szakvélemény alapján közölte, hogy nem maradandóak az orrtörést szenvedő nő sérülései, és az ügyészség nem emel vádat, ha a támadónak fél éven belül sikerül megállapodnia az áldozataival. – A törvényi feltételek fennállása miatt a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a büntetőeljárást a napokban hat hónapra felfüggesztette, és az ügyet közvetítői eljárásra utalta – közölte Rab Ferenc.

A lapnak az eljárásról megkérdezett Borbély Zoltán ügyvéd azt mondta, hogy ha a közvetítői eljárás eredményes, azaz a gyanúsított az áldozat által elfogadott módon és mértékben jóvá tette cselekedetét, akkor szüntethetik meg a büntetőeljárást. Kifejtette, hogy a súlyos testi sértés három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, de közvetítői eljárás lehetséges, és a kézfogástól kezdődően a határ a csillagos ég a jóvátételt illetően.