Magyar Péter újra pert nyert, az Orbán-kormány szócsövét, a Mediaworksöt eltiltották a poloskázástól

eltiltás;bocsánatkérés;propaganda;sérelemdíj;pernyertes;Mediaworks Hungary Zrt.;poloska;Magyar Péter;

2026-01-16 16:09:00 CET

A több tucatnyi nyomtatott és online lapot birtokló médiavállalatnak közleményben kell bocsánatot kérnie a Tisza Párt elnökének személyiségi jogát sértő kijelentésekért és az illusztrációkért.

„Folytatódik az orbáni maffia bírósági vesszőfutása. Ma a Debreceni Törvényszéken megnyertem a propaganda zászlóshajója, a Mediaworks elleni peremet is” – írja Facebook-oldalán Magyar Péter. A döntést ismertetve, kiemelte, hogy a bíróság egyrészt bocsánatkérésre kötelezte a Mediaworks Hungary Zrt.-t.

A bíróság döntése alapján – hangsúlyozta a Tisza Párt elnöke – a propagandának az alábbi szöveget megjelentetve kell tőlem elnézést kérnie:

„Tisztelt Magyar Péter Úr! A HAON oldalon 2025. március 22. napján »Menczer Tamás nem kímélte Magyar Pétert«, a Magyar Nemzet oldalán 2025. március 17. napján »A 12 pont és a poloskák” címmel, továbbá 2025. március 18. napján »Poloska Peti mém lett« címmel megjelent közleményben tett azon az ön becsületét és emberi méltósághoz fűződő jogát sértő kijelentés miatt, melyben önt poloskának neveztük és akként fogalmaztunk, hogy ön »Poloska Peti«, »Egy poloska, akit el kell takarítani a normális emberi élet útjából«, továbbá azon illusztrációk miatt, amelyen egy poloska rovar látható Magyar Péter felirattal, amely poloskát egy nemzeti színű rovarírtóval fújnak le, valamint egy nemzeti címerrel ellátott fekete bakanccsal taposnak el »Én is magyar poloskaírtó vagyok!« felirat alatt, és egy poloskát ábrázoló képen a rovar feje helyén az ön képmása látható, sajnálkozásunkat fejezzük ki. A fenti személyiségi jogsértésért szíves elnézését kérjük. A jövőben tartózkodunk attól, hogy önt bármilyen kontextusban és szövegösszefüggésben poloskának nevezzük, illetve rovarként tüntessük fel.”

Az ellenzéki politikus felsorolta azt is, hogy a Mediaworksöt milyen tevékenységektől tiltotta el a Debreceni Törvényszék Magyar Péterrel kapcsolatban. Attól, hogy:

1) poloskának nevezze,

2) a neve elé a poloska jelzőt tegye,

3) azt írja, hogy őt el kell takarítani a normális élet útjából,

4) bármilyen illusztrációban poloskához hasonlítsa.

– Az ügyben jelképes sérelemdíjat kértem megítélni, amit a bíróság 1,2 millió forintban állapított meg – közölte Magyar Péter, aki hasonló eljárást kezdeményez – ahogy fogalmazott – minden propagandamédia, propagandista és politikus ellen.

A Tisza Párt vezetője a későbbi sérelemdíjakból befolyó több száz millió forint kártérítést nehéz sorsú családoknak ajánlja fel.

Egy másik ügyben, a nem létező Tisza-adó csomagjának az ügyében Magyar Péter a a héten az Index ellen nyert egy első fokon megismételt pert.