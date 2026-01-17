Nagyszabású razziát tartottak egy pécsi klubban, kivonultak a kommandósok is, de egy porszemnyi drog sem került elő

Pécs;kábítószer;szórakozóhely;jogsértés;drograzzia;

2026-01-17 10:31:00 CET

Semmilyen törvénysértést nem találtak a rendőrök, miközben az intézkedés során arra is céloztak, hogy a jövőben is számítani lehet ellenőrzésekre.

Átfogó rendőrségi intézkedés és mindenre kiterjedő ellenőrzés zajlott szombaton, hajnali egy óra körül a Pécsi Est nevű szórakozóhelyen - írja a 444.hu a klub közlésére hivatkozva.

A bejegyzés szerint nagyszámú kommandós, nyomozó, szolgálatban lévő rendőr, az ellenőrző szervek munkatársai, valamint „három kedves rendőrkutya” vett részt az intézkedésben. „A zenét megállították, felkapcsolták a világítást, megtiltották, hogy bárki elhagyja a helyiséget, a benn tartózkodók létszámát ellenőrizték, az összes vendéget igazoltatták, közben pedig több hatóság egy időben ellenőrzést folytatott. Tudomásunk szerint a klub általános ellenőrzése mellett kábítószert, kábítószer fogyasztásra és más bűncselekményre utaló jeleket kerestek” - írta a klub alapítója. Gellai Gergő szerint az 500 fő befogadására alkalmas szórakozóhelyen az éjszaka megközelítőleg 260 vendég tartózkodott, az ellenőrzés időtartama pedig több mint másfél órát vett igénybe. A bejegyzés szerint a rendőrök senkinél sem találtak kábítószert, kábítószerrel kapcsolatos visszaélésre utaló körülményt vagy egyéb jogsértő tárgyat. Egyetlen személyt állítottak elő, mivel nem a saját okmányaival igazolta magát.

Gellai Gergőnek nem a hatósági ellenőrzéssel van baja, ugyanakkor szerinte kérdéseket vet fel, hogy egy 15 éve szabályosan működő zenés szórakozóhelyen indokolt-e ilyen mértékű fellépéssel ellehetetleníteni a vendégek estéjét, ordítozni velük, megtiltani, hogy telefont használjanak. Álláspontja szerint az sem tekinthető rendben lévőnek, hogy egy hatósági eljárás során olyan vendégek, akik semmilyen jogsértést nem követtek el, másfél órán keresztül bűnözőként élhessék meg a helyzetet. „Szerintünk biztosan nincs rendben, hogy egy intézkedő rendőr többször arra utalgat, hogy úgyis lesz még egymással problémánk, készüljünk fel rá, hogy addig fognak hozzánk járni ellenőrizni, amíg nem találnak valami problémát” - fogalmazott. Megjegyezte: nem tartja helyénvalónak, hogy a hatóságok a zenés klubokat problémásként kezeljék, mivel a mostani intézkedés tapasztalatai alapján erre nem mutatkozott különösebb indok, vagy legalábbis nem több, mint a társadalom más területein.