Részeg zászlótolvajokat fogtak Budapesten

lopás;zászló;részegség;

2026-01-17 13:28:00 CET

Annyira részegek voltak, hogy azt sem tudták, milyen lobogót visznek magukkal.

Lopás vétsége miatt hallgatták ki egy 19 és egy 24 éves brit állampolgárt - közölte egy szombati tájékoztatásában a rendőrség.

Mint írták, január 16-án reggel az Andrássy úton letörték és elvitték egy nagykövetség nemzeti zászlaját. A bejelentést követően órákon belül azonosították, majd terézvárosi bérelt szállásukon elfogták őket. Itt a lopott zászlót is megtalálták.

A kihallgatás során beismerték a történteket, és azt mondták, nem voltak tisztában azzal, milyen zászlót vittek magukkal. Tettüket megbánták, és ittasságukkal magyarázták.