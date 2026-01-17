Rengetegen lettek milliomosok, miután a lottón kihúzták ezt az öt számot

Á. B.

szerencsejáték;ötös lottó;

2026-01-17 21:22:00 CET

Szépen fizetett a Joker telitalálata is.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 3. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

1

33

39

52

88

Joker: 709048. itt egy telitalálatos szelvány született, ennek nyereménye 44 138 800 forint.

A nyeremények pedig a következőképp alakultak:

2 találatos szelvény 70 673 darab lett, tulajdonosaiknak 3 510 forint jár;

3 találatos szelvény 2250 darab akadt, ennek nyereménye 29 400 forint;

4 számot 29-en találtak el, nyereményük egyenként 2 167 035 forint;

mind az öt számot senkinek sem sikerült eltalálnia.

A jövő héten egy nyertes esetén várható főnyeremény 3,778 milliárd forint lesz.