Rengetegen lettek milliomosok, miután a lottón kihúzták ezt az öt számot

Szépen fizetett a Joker telitalálata is. 

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 3. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

  • 1

  • 33

  • 39

  • 52

  • 88

Joker: 709048. itt egy telitalálatos szelvány született, ennek nyereménye 44 138 800 forint. 

A nyeremények pedig a következőképp alakultak: 

  • 2 találatos szelvény 70 673 darab lett, tulajdonosaiknak 3 510 forint jár;

  • 3 találatos szelvény 2250 darab akadt, ennek nyereménye 29 400 forint;

  • 4 számot 29-en találtak el, nyereményük egyenként 2 167 035 forint;

  • mind az öt számot senkinek sem sikerült eltalálnia. 

A jövő héten egy nyertes esetén várható főnyeremény 3,778 milliárd forint lesz. 

