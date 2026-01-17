Rengetegen lettek milliomosok, miután a lottón kihúzták ezt az öt számot

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 3. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
1
33
39
52
88
Joker: 709048. itt egy telitalálatos szelvány született, ennek nyereménye 44 138 800 forint.
A nyeremények pedig a következőképp alakultak:
2 találatos szelvény 70 673 darab lett, tulajdonosaiknak 3 510 forint jár;
3 találatos szelvény 2250 darab akadt, ennek nyereménye 29 400 forint;
4 számot 29-en találtak el, nyereményük egyenként 2 167 035 forint;
mind az öt számot senkinek sem sikerült eltalálnia.
A jövő héten egy nyertes esetén várható főnyeremény 3,778 milliárd forint lesz.