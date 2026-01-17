Extrém hideg miatt adott ki figyelmeztetést az operatív törzs

tél;időjárárás;Operatív Törzs;

2026-01-17 11:33:00 CET

Elzárt település nincs, mindenkit arra kérnek, hogy a -15, -20 fokos hidegben kerülje a kint tartózkodást.

Vasárnap estétől újra extrém hideggel, akár -15, -20 Celsius-fokkal kell számolni, elsősorban az északkeleti országrészben - olvasható az Operatív Törzs, lapunknak is megküldött közleményéből.

A meteorológiai előrejelzések szerint gyenge eső, a Nyugat-Dunántúlon akár kevés ónos eső is előfordulhat, emellett többfelé ködre kell számítani. A hőmérséklet -2 és +5 Celsius-fok között valószínű, késő este helyenként -10 fok is lehet. Elzárt település sehol nincs az országban. Útlezárás, súlykorlátozás nincs érvényben. A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 80 helyszínre, közlekedési balesetekhez és épületkárokhoz riasztották. A rendőrséget 176 közlekedési balesethez riasztották, halálos baleset nem történt, 21 személyi sérüléssel járt. A rendőrök a polgárőrséggel közösen 2303 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 106 esetben nyújtottak számukra segítséget. 741 esetben tó és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, 3 embert kellett figyelmeztetni.

Pénteken 18 településen, illetve Budapest XII. kerületének egyes részein, összesen 11 859 fogyasztónál akadozott az áramellátás.

A szolgáltatás helyreállítása szombat reggel Felsőtárkányban 20 fogyasztónál van folyamatban. Az egészséges ivóvízellátás tegnap 41 településen és a XII. kerületben akadozott, 7508 fogyasztót érintett. A hibaelhárítás 3 fogyasztási helyen van folyamatban, amely 402 háztartást érint. A hulladékszállításban tegnap 26 településen volt járatkimaradás. Az elmaradások főként a szelektív és zöldhulladék-szállítást érintik. A kórházakban a betegellátás folyamatos és zavartalan. A betegforgalom a megszokotthoz képest 20 százalékkal emelkedett. Műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség.

A közúthálózaton lezárást igénylő esemény nem történt pénteken, a hókotráson és síkosságmentesítésen 37 munkagép dolgozott tegnap. A síkosságmentesítéshez 63 572 tonna útszóró só és 2 221 340 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre. A vasútvonalakon jelenleg nincsenek fennakadások, csupán kisebb késések fordulhatnak elő. Busszal minden település elérhető az országban, a köznevelésben hétfőre sehol sem rendeltek el rendkívüli szünetet.

A közleményt azzal zárták, hogy aki teheti, a -15, -20 fokos hidegben kerülje a kint tartózkodást. A szociális intézmények egész nap fogadják a rászorulókat, senkinek sem kell ilyen hidegben az utcán tartózkodnia. Aki bajba került embert lát, hívja a 112-es segélyhívószámot.