bevásárlóközpont;tűz;Pakisztán;Karacsi;halálos áldozatok;

Kigyulladt egy bevásárlóközpont Karacsiban, legkevesebb hat ember meghalt

Sokan megsérültek, több ember az épületben rekedt.

Legalább hat ember meghalt és több mint húsz megsérült, amikor éjjel tűz ütött ki egy bevásárlóközpontban Pakisztán déli részén, Karacsi kikötővárosban - közölték a hatóságok vasárnap.

A déli Szindh tartomány szóvivője, Szadia Dzsaved elmondta, hogy a tűz a Gul Plaza többszintes bevásárlóközpontban tört ki, amely több mint 1200 üzletnek ad otthont.

Hozzátette, hogy a tűzoltók folyamatosan dolgoznak a hármas fokozatú tűz megfékezésén, amely a bevásárlóközpont több emeletére is átterjedt.

A mentőszolgálat egyik tisztségviselője, Hasszan ul-Haszib Hán beszámolt arról, hogy a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángok mintegy 40 százalékát vasárnap reggelre. A boltok többségében olyan áruk voltak, amelyek fokozták a tűz terjedését" - mondta. Szólt arról, hogy a pláza egy része összeomlott, és a romok maguk alá temették a szolgálat egyik munkatársát.

Tájékoztatása szerint több ember az épületben rekedt, erőfeszítéseket tesznek megmentésükre.

A rendőrség tisztviselői szerint a tűz az épület földszintjén található üzletekben keletkezett, és úgy tűnik, hogy rövidzárlat okozta. A lángok később átterjedtek a bevásárlóközpont más részeire.

Emmanuel Macron francia elnök elfogadhatatlannak, Sir Keir Starmer brit kormányfő teljesen tévesnek nevezte az amerikai elnök lépését, amellyel nyolc európai országra büntetővámot vet ki. 