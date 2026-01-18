Rendkívüli ülést hívtak össze az EU-tagállamok nagykövetei a Grönland annektálását ellenzők megvámolása miatt

tanácskozás;Grönland;Donald Trump;annektálás;ellenzők;EU-tagállamok;büntetővám;

2026-01-18 10:21:00 CET

Emmanuel Macron francia elnök elfogadhatatlannak, Sir Keir Starmer brit kormányfő teljesen tévesnek nevezte az amerikai elnök lépését, amellyel nyolc európai országra büntetővámot vet ki.

Vasárnap délutánra rendkívüli ülést hívtak össze az EU-tagállamok nagykövetei, hogy felmérjék a helyzetet és megtervezzék a válaszlépéseket Grönland tervezett amerikai annektálása, és az azt ellenző országokat sújtó büntetővámok miatt – írja a Politico. Ahogy arról lapunk is beszámolt, nyolc országot – Dániát, az Egyesült Királyságot, Svédországot, Norvégiát, Finnországot, Hollandiát, Franciaországot és Németországot – sújt 10, majd júniustól 25 százalékos büntetővámmal Donald Trump amerikai elnök, amiért ellenzik, hogy a világ legnagyobb szigete, a Dániához tartozó Grönland az Egyesült Államok fennhatósága alá kerüljön. Trump tervei ellen szombaton Grönlandon és Dániában tüntetések voltak.

Az amerikai elnök Truth Socialon bejelentett lépése egyre nagyobb hullámokat kavar, és előzetes információk szerint az EU határozott választ ígért Donald Trumpnak. António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint Trump bejelentése jóléti fenyegetés. – Meg kell nyitnunk a piacokat, nem pedig bezárnunk azokat. Gazdasági integrációs övezeteket kell létrehoznunk, nem pedig vámokat kell emelnünk – fogalmazott Costa, aki szerint az Európai Unió mindig nagyon határozottan kiáll a nemzetközi jog védelmében. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is egyetért ezzel, hozzátéve, hogy a vámok aláásnák a transzatlanti kapcsolatokat.

Emmanuel Macron francia elnök elfogadhatatlannak nevezte Donald Trump intézkedését, Grönland támogatását Ukrajna védelméhez hasonlította, és kijelentette, hogy Párizs kiáll partnerei szuverenitása és függetlensége mellett. Sir Keir Starmer brit miniszterelnök teljesen tévesnek tartja az új vámtarifákat, és azt mondta, személyesen fordul az ügyben a Fehér Házhoz. A brit ellenzéki Nigel Farage, a Reform UK vezetője szerint is ártalmasak az új amerikai vámok.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy az európai országok nem hagyják magukat zsarolni, míg Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke, aki szerint az EU támogatja Dániát és Grönland népét, nem rejtette véka alá, hogy szerinte az Egyesült Államoknak a NATO-szövetségesek elleni lépései nem segítik a biztonsági garanciákat. – Az ellenkezőjét kockáztatják, felbátorítják közös ellenségeinket és azokat, akik el akarják pusztítani közös értékeinket és életmódunkat – tette hozzá Roberta Metsola.