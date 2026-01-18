Hétvégi ház égett Kazincbarcikán, egy ember meghalt

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szombaton késő este kigyulladt egy negyven négyzetméteres, kétszintes hétvégi ház Kazincbarcikán, az Izbonyó dűlőn. Az épület alsó szintjén keletkezett a tűz, amely átterjedt az épület tetőszerkezetére is.
A tűzoltók több oldalról fékezték meg a lángokat.
Az égő épületben egy középkorú férfi tartózkodott, akinek az életén már nem lehetett segíteni. Nem zárható ki, hogy a tüzet egy elektromos hősugárzó okozta, de a pontos keletkezési okot és körülményt a katasztrófavédelem vizsgálja.
Felhívják a figyelmet arra, hogy ne tároljunk éghető anyagot a fűtőeszköz közvetlen közelében, használjunk füstérzékelőt, amely a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még van idő eloltani a tüzet, vagy épségben kimenekülni az épületből.