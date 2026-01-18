Felfüggesztették állásából a gyerekek bántalmazásával vádolt kecskeméti jégkorongedzőt

Kecskemét;bántalmazás;felfüggesztés;Magyar Jégkorong Szövetség;kiskorú veszélyeztetése;jégkorongedző;

2026-01-18 09:18:00 CET

Magyar Jégkorong Szövetség a sportszakember működési engedélyét ideiglenesen visszavonta a bírósági eljárás jogerős befejezéséig.

A decemberben kiskorú veszélyeztetésének bűntettével megvádolt jégkorongedzőről kiderült, hogy nemcsak az edzéseken volt trágár, hanem a műjégpályára korcsolyaoktatásra érkező diákokkal is, ezt a Kecskeméti Tankerületi Központ vizsgálata is megállapította - írja a Kecsup.

A Kecskeméti Járási Ügyészség vádirata szerint erőszakos viselkedés, fékezhetetlen indulat, fizikai bántalmazás, vulgáris, megalázó kifejezések, módszeres megfélemlítés – többek között ez jellemezte a Kecskeméti Sportiskola jégkorong szakosztály vezetőedzőjének módszereit. A lap szerint a férfival szemben öt rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat decemberben az ügyészség, felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását, továbbá foglalkozástól határozott időre történő eltiltást indítványozott.

A vádiratban az áll, hogy 2021 és 2023 nyara között „az eredményorientált edző nem a kiskorúakhoz illő pedagógiai módszereket alkalmazott, sportszakemberhez nem illő trágár, megalázó, vulgáris kifejezéseket használt, kiabált a kiskorú sportolókkal folytatott kommunikáció során”.

Az ügyészség megállapította, hogy a férfi viselkedése egyre erőszakosabbá vált, fékezhetetlen indulatba jött, tört-zúzott. Jelenlétében az edzés feszült, nyomasztó volt. Számos esetben előfordult részéről fizikai bántalmazás, de nem állt tőle távol a módszeres megfélemlítés, a gyerekek egymás ellen hangolása.

A férfi a megalapozott gyanú ellen panasszal élt, tagadta a terhére rótt bűncselekmények elkövetését. Panaszát az ügyészség elutasította.

A portál információja szerint az edzőt felfüggesztették állásából a Kecskeméti Sportiskolát fenntartó Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.-nél.

A feljelentést tevő Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) - miután értesült a vádemelésről - arról tájékoztatott

„A hatósági tájékoztatás alapján az MJSZ a Képesítési Szabályzata szerint eljárva az érintett sportszakember működési engedélyét ideiglenesen visszavonta a bírósági eljárás jogerős befejezéséig”

A szakági szövetség a folyamatban lévő büntetőeljárásra tekintettel további részleteket nem kívánt közölni.