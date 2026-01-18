Eltűnt egy 18 éves fiú Budapesten, nagy erőkkel keresik

eltűnés;

2026-01-18 15:44:00 CET

Péntek éjjel az Ötkert nevű szórakozóhelyen bulizott a barátaival, majd hazafelé indult, de zavartan viselkedett, legutóbb vasárnap hajnalban látták.

Hatalmas erőkkel keresnek egy 18 éves fiatalembert, akinek azután veszett nyoma, hogy péntek éjjel a Budapest szívében lévő, Ötkert nevű szórakozóhelyen bulizott a barátaival – írja a Blikk.

Egressy Mátyás szombat hajnalban indult hazafelé, mozgását térfigyelő kamerák rögzítették a főváros különböző pontjain, aztán szemtanúk szerint elkezdett zavartan viselkedni és eltűnt. „A barátait otthagyva, szombat hajnali kettő óra magasságában jött el a Zrínyi utcában lévő szórakozóhelyről. A srácok elmondása szerint ugyan többet ivott a kelleténél, és részeg volt, de csak annyira, ami egy ilyen bulinál nem szokatlan – mesélte a lapnak a fiú édesapja, Egressy Attila.

Azt mondta, gyereke ezután a 907-es éjszakai busszal igyekezett hazajutni a XI. kerületi otthonába, amire a Március 15. téren szállt fel és eredetileg Kelenföldön kellett volna leszállnia. – A zsebeit kipakolhatták, mert a telefonja ott jelzett legutóbb. Azt tudjuk, hogy a járművön elaludt és hajnali négy körül az Örs vezér terénél leszállították. (...) A térfigyelő kamerákon látták, hogy HÉV-vel kiment Csömörre, majd visszajött, metróval hat óra után pár perccel elment a Kossuth térre, onnan pedig átment a Lánchídon reggel fél hétkor – folytatta az apa.

Elmondása szerint aztán tegnap napközben többször is látták a fiát, amikor utazgatott. A legutóbbi információ, hogy vasárnap hajnali egy óra tíz perckor Pestszentlőrincen a barátaival találkozott, ekkor már kabát sem volt rajta. – Körülbelül öt óráig kerestük a környéken a rendőrökkel együtt, de egyelőre nem találtuk meg. Most próbálunk kutyás kutatást is odaszervezni. A szemtanúk szerint zavartan viselkedett – tette hozzá Egressy Attila.

Egressy Mátyás felkutatását az ismert eltűntkereső, Nagy László is segíti. Szerinte a fiú italába valamilyen drogot csempészhettek, amitől önkívületi állapotba került és most magáról nem tudva bolyong. A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, amennyiben bárki információval rendelkezik Egressy Mátyás hollétéről, hívja a 112-es segélyhívót. Névtelen bejelentést pedig a 06-80-555-111-es telefontanú-zöldszámon lehet tenni a nap 24 órájában.

A hivatalos rendőrségi közlemény szerint Egressy Mátyás 2026. január 17-én 2 óra 15 perc körül indult el hazafelé. Körülbelül 183 centiméter magas, sportos testalkatú, barna, rövid hajú, eltűnésekor barna kabátot és fekete nadrágot viselt.