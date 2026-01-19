Fucsovics Márton sokat várt, majd nyert

tenisz;Australian Open;Fucsovics Márton;

2026-01-19 10:10:00 CET

Fucsovics Márton 7:6 (7-5), 6:1, 6:2-re nyert az argentin Camilo Ugo Carabelli ellen az ausztrál nyílt teniszbajnokság, az év első Grand Slam-tornájának nyitó fordulójában.

Négyszer melegített be Fucsovics a melbourne-i nagy melegben a mérkőzése előtt, mivel a találkozóját megelőző női találkozó három órán át tartott, végül Marta Kosztyuk három rövidítéses szettben maradt alul a francia Elsa Jacquemot-val szemben.

Közel másfél órán keresztül gyűrte egymást Fucsovics és Carabelli a maratoni hosszúságúra nyúlt első játszmában, és sejthető volt, hogy aki a maga javára billenti a mérleg nyelvét, az akkora mentális fölényre tesz szert, ami el is döntheti a mérkőzést. Kétszer is brékelőnyt harcolt ki Fucsovics, riválisa azonban mindkétszer visszakapaszkodott, így rövidítésben dőlt el a szett a magyar teniszező javára.

“Szinte sorsfordító volt az első játszma, eleve nehéz hátrányból felállni egy Grand Slam-tornán, nem hogy egy ilyen kemény szettet követően. Elfáradtunk fizikálisan, én viszont ellazultam, belejöttem a játékba. Ha ő húzza be az első felvonást, lehet, fordítva történik mindez, így duplán szerencsésen jött ki a lépés” - nyilatkozta a mérkőzés után Fucsovics.

A 33 éves játékos tényleg előnyt tudott kovácsolni a helyzetből, és a szünet után 6:1-re nyerte a második játszmát, az argentin játékos jelentős hátránya ellenére is óriásit küzdött, minden labdát próbált elérni, nem akarta kiadni a kezéből a lehetőséget. Pedig úgy sem volt sok esélye, hogy a nyíregyházi teniszező a harmadik szettben úgy adta vissza brékelőnyét ellenfelének, hogy két kettős hibát is ütött.

“A rutin nagyon sokat segített, hogy ezen átlendüljek, nem kezdtem el görcsölni az eredményen. Nem vettem vissza a tempóból az első két szett után sem, és kezdtem élvezni is a játékot, 2:0-ról vissza tudott még jönni, két órányi játék után nálam is jött a hullámvölgy, addig szinte hibátlanul játszottam. De fizikálisan jól bírtam, nagyon kell is bírni ezeket a három nyert szettig tartó csatákat, ennyit még végigállni is nehéz, nemhogy végigjátszani… Küzdöttem, bíztam magamban, éreztem, hogy játékban jobb vagyok, és igyekeztem egyszer-egyszer belépni a pályára, nem csak az alapvonalról húzogattam a labdát - magyarázta Fucsovics, mi segítette át a nehezebb szakaszon. - Nagyon örülök ennek a győzelemnek, szeretek gyengébb, döcögős játékkal nyerni, mert az azt jelenti, mentálisan és fizikálisan is erős vagyok.”

Következő ellenfele a top tízes Alekszandr Bublik lesz. A 28 éves orosz születésű kazah teniszező idén megnyerte a hongkongi 250-es ATP-tornát és pályafutása legjobb pozíciójában, a világranglista tizedik helyezettjeként érkezett az Australian Openre. Fucsovics úgy gondolja, Bublik elkapja a fonalat, akkor szinte verhetetlen, de ha sikerül kizökkenteni, ha nem fog ki jó napot, akkor bármi megtörténhet.