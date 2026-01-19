Nagysebességű vonat siklott ki és borított fel egy másikat Spanyolországban, legkevesebb 21 ember vesztette életét

Spanyolország;baleset;vonat;halál;

2026-01-19 01:26:00 CET

A baleset 29 sebesültjéből ötöt válságos állapotban vittek kórházba.

Legkevesebb 21 ember életét vesztette, 29 ember pedig megsebesült, amikor vasárnap éjjel Spanyolországban kisiklott egy nagysebességű vonat és belerohant a mellette az ellenkező irányba haladó nagysebességű vonatba a Cordóbaához közeli Adamuz mellett – derül ki az El País cikkéből.

Az először kisikló vonat, az Iryo nevű vasúttársaság járata 300 emberrel este 6 óra 40 perckor indult Malagából Madrid felé, 7 óra 39 perc körül azonban a hátsó 6-8 kocsija eddig nem ismert okból elhagyta a sínpárt, rádőlt a Renfe Madridból Huelvába tartó járatának a kocsijaira, amelyek emiatt felborultak és 5-6 métert zuhantak a töltésről. A baleset pillanatában a Renfe-járat 200 kilométer per órával száguldott, a boruló és zuhanó kocsikban 53 ember ült. Az egyik halálos áldozat a Renfe mozdonyvezetője, egy 27 éves férfi volt, a 29 sérült közül ötöt válságos állapotban vittek kórházba.

A balesethez riasztották a katonai mentők az UME egységeit is, Rafael Moreno adamuzi polgármester a helyszínen, Óscar Puente közlekedési miniszter a madridi Atocha pályaudvaron berendezett válságközpontban követi a mentést. – Iszonyat – kommentálta Rafael Moreno, amit baleset után látott.

Az egyelőre nem világos, hogy az Iryo-járat kocsijai miért siklottak ki.