Muri Enikő írt egy dalt a családon belüli erőszakról, Varga Judit sorsa ihlette meg

2026-01-18 20:49:00 CET

Terrorban élt éveken keresztül, ami elfogadhatatlan és hihetetlenül szörnyű – nyilatkozta az énekesnő.

Néhány napja új dallal és hozzá készült videóklippel jelentkezett a Sugarloaf, amely a nők elleni erőszak és a családon belüli bántalmazás témáját dolgozza fel. Muri Enikő a Borsnak elárulta, hogy a Tánc az Ördöggel című dal hosszú ideje érett már benne, és elkészültében az egyik legnagyobb mozgatórúgó számára Magyar Péter volt felesége, Varga Judit volt.

„A téma mindig is aktuális volt. Évekkel ezelőtt lehetett hallani egy bizonyos hölgyről, aki olyan családi abúzust szenvedett el a férje által, ami egyszerűen felfoghatatlan, érthetetlen, és nincs rá mentség. Őt Varga Juditnak hívják. Terrorban élt éveken keresztül, ami elfogadhatatlan és hihetetlenül szörnyű. Ez volt az egyik mozgatórugója a dalnak”

– nyilatkozta az énekesnő. Majd kitért arra, hogy őt is rengetegen bántották, miután Orbán Viktorral szelfizett. – A másik mozgatórugója pedig a sajátom. Tavaly év elején volt szerencsém megtapasztalni, milyen, amikor félnem kellett az emberektől. Pánikrohamok gyötörtek, kialvatlan és dekoncentrált voltam ezáltal a munkámban. Nagyon hamar kellett cselekednem ahhoz, hogy ne váljak olyan emberré, amilyen valójában nem vagyok – tette hozzá.

Cikkében a 24 emlékeztet: Muri Enikő a Digitális Polgári Körök (DPK) szombati, úgynevezett háborúellenes gyűlésén arról beszélt, hogy a Tisza Párt elnökét nem tartja a kormányfői posztra alkalmas politikusnak. „Nem tudok komolyan venni egy olyan embert, akit úgy hívnak, hogy Magyar Péter. Kizárólag a hatalom megszerzését érzem, azt viszont nem, hogy utána ki kormányozna és merre mennénk. Számomra ez káoszt és katasztrófát jelentene” – fogalmazott.