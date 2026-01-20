Zseblexikon bal- és jobbfácánokkal

Zseblexikon;

ÁLLAMÁRULÁS. A nyelv tökéletes barométer, mutatja egy ország állapotát. Ma már nem kezdjük úgy a boltban, mint 1980-ban: „Jó napot kívánok. Lehet-e kapni …” Talán már Erdélyben sem nevezik úgy az áramszünetet, mint a Ceausescu-diktatúra idején, hogy „Elvették az áramot”. Hasonlóan sokat mondó, hogy Oroszországban a hazaárulás kifejezés, szó szerinti fordításban, államárulás. Kínában, a han (másképp mandarin) nyelvben nincs szó az emberi jogokra – az embernek kötelességei vannak.

BALFÁCÁN. A magyar hírszerzés 2025-ben háromszor bukott le: Ukrajnában, Brüsszelben és Bosznia-Hercegovinában. Igaz, ha a Dodik-kimentés kudarcba fulladt akcióját is idevesszük, akkor négyszer. De ezúttal a jobbfácán vagy még inkább a szélsőjobbfácán igazabb volna.

EROTIKUS/PORNOGRÁF. Az erotika azt mutatja meg a szexualitásból, ami szép. A pornográfia azt, ami izgató, és ezért üzletileg kamatoztatható. Egy művészfilm „mindent sejtető” erotikus jelenete rendre és százszor különb, még izgalmasabb is, mint egy pornográf mű „mindent megmutató” klipje. „Ha öt percig nézek egy pornófilmet, azonnal szeretkezni akarok. Ha húsz percig nézek egy pornófilmet, soha többé nem akarok szeretkezni.” (Woody Allen)

IGEIDŐK. Fidesz: folyamatos múlt. Tisza: folyamatos jelen. Baloldal: régmúlt és jövő idő. Mi Hazánk: rossz idő.

MIKOLA. „Mert röpke pillanat egyszer az egekbe emelhet, másszor pedig a mélybe taszíthat minket, és ez a törvény különösen igaz az udvaroncokra.” (Polübiosz) Tényleg, ki emlékszik már Mikolára?

NER. Olyan politikai rendszer, melyet a hazugság tart össze.

NER KIFELÉ. Az orosz-ukrán háború kapcsán kormányunk úgy viselkedik, mint egy gonosz törpe.

OIKUMENÉ (ÖKUMENÉ). Ókori görög-római fogalom. Jelentése akkor: az ismert világ. Jelentése ma: több egyház összefogása, közös fellépése. Jelentése 2050 körül: női név. Becézett alakjai: Öki, Menő.

QUINTILIANUS. Ókori római szónok, tudós, tanár. Amikor Vespasianus rendezte a tanárok fizetését, az övét emelte először. Húsz év tanítás után visszavonult. Jutalmul a császár (immár Domitianus) consullá nevezte ki. Minden idők legjobban elismert pedagógusa.

PONTON. Összekötött hajókból kialakított ideiglenes folyami híd – ez eddig ismert. De honnan ered? Az ókori kelta ponto = kis folyami hajó fogalom sorra bekerült az európai nyelvekbe. Bár legalább pontonhíd lenne, ha már kőhíd nem, Pannónia és Hunnia, európai Magyarország és orosz Magyarország, pluralista világ és NER-világ között!

ROMA. Cigány értelmiségi meséli. Mindig öltönyben járok. Ha van hely a metrón vagy a villamoson, leülök és olvasok. Még soha senki sem ült mellém.

SZÉGYEN. I. Magas rendű erkölcsi tulajdonság. Igaz, az szokta szégyellni magát, aki hibát, vétket, netán bűnt követett el. De aki képes szégyellni magát, még nem veszett el. Annak van erkölcsi iránytűje. Nem mindenki tud (már, még, egyáltalán) szégyenkezni. Amiképp nem csak saját sikereinkre lehetünk büszkék, nem csak saját vétkeinkért szégyenkezhetünk. Aki valóban "szégyentelen", az már elveszett. „A szégyen a leghűségesebb kutya” - írta Darvasi László. II. A megaláztatást követő szégyenről majd máskor.