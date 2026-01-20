Australian Open: Három magyar a második körben

Australian Open;Marozsán Fábián;Bondár Anna;

2026-01-20 11:00:00 CET

Eddig négy magyar lépett pályára az idei Australian Openen, s Fucsovics Márton után parádés játékkal Bondár Anna és Marozsán Fábián is ott van az év első Grand Slam tornájának második fordulójában, míg Gálfi Dalma búcsúzott.

Nehéz eldönteni, melyik volt szebb pillanat hétfőn az Australian Openen: amikor Bondár Anna 6:0-ra hozta az első szettet a szabadkártyás Elizabeth Mandlik elleni mérkőzésén, vagy amikor Marozsán Fábián első meccslabdáját rögtön értékesítette a 24. kiemelt Arthur Rinderknech-sel szemben. Utóbbit talán Gálfi Dalma találkozója sínylette meg némileg, mivel a magyar szurkolók elsőszámú férfi teniszezőnk diadalát ünnepelték két pályával odébb, amikor ő Clara Tausonnal küzdött, s bizony ellenfelét szép számú dán teniszrajongó támogatta – annyi, hogy még a dán újságíró kolléga sem értette, mit keres ennyi honfitársa a melbourne-i lelátókon. Ez kevésbé zavarta azonban Gálfit, mint a többi pályáról átszűrődő zaj és a folyamatos mászkálás, mégsem érzi úgy, ennek köze lett volna vereségéhez – eddig ő az egyetlen magyar, aki búcsúzott az év első Grand Slam-tornáján. Bár szerette volna felülírni az elmúlt évek negatív tendenciáját a női világranglistán 91. teniszező (2023-ban a főtábla első körében, 2024-ben a selejtező második, 2025-ben a selejtező első fordulójában esett ki) idén sem szerette meg az Australian Opent.

De térjünk vissza Bondár Annára: a Hajdúszoboszló SE 28 éves játékosa korábban kétszer találkozott Mandlikkal, aki sérülésből tér vissza idén, és jelenleg 200-on kívül van a WTA rangsorában. Egyszer ő nyert kemény pályán, egyszer az amerikai salakon, ám jelenlegi helyzetben, még ha egy Grand Slam-főtáblán nincs is olyan, hogy kötelező győzelem, előzetesen Bondár tűnt esélyesebbnek. Arra azonban álmainkban sem gondoltunk, hogy az első szettben gyakorlatilag feltörli majd riválisával a padlót. Márpedig ez történt – Mandlik szinte labdába se ért, ha mégis, az se sült el jól. A szünet után kicsit szorosabban alakult a játék képe, de igazán veszélyben még akkor sem éreztük Bondár győzelmét, amikor ellenfele egyből brékelőnyhöz jutott. A szeghalmi teniszező azonnal visszavette elveszített adogatását, majd a legjobbkor, 5:4-nél ismét brékelt, és 6:4-re, az első meccslabdánál fogadóként zárta le a mérkőzést a helyszínen szurkoló magyarok legnagyobb örömére.

„Végig uraltam a játékot, és úgy történt minden, ahogy szerettem volna. A második szett elején sem zökkentett ki, hogy elvette az adogatásomat. Várható volt, hogy előbb-utóbb jobban kezd majd játszani, de mivel az előző szettben többször brékeltem, bíztam benne, hogy ismét lesz esélyem erre. Sikerült is, és örülök, hogy két játszmában győztem” – mondta el a mérkőzés után.

Nem sokat kellett várni a következő magyar érdekeltségű találkozóra, szinte rögtön utána kezdett Marozsán Fábián, aki egyértelműen átmentette aucklandi formáját az Australian Openre, s ott folytatta, ahol múlt héten abbahagyta. Úgy győzte le a tavalyi, párizsi mestertornán döntőt játszó Arthur Rinderknecht, hogy a francia, aki egyébként akkor, hazai közönség előtt legyőzte Marozsánt, még csak bréklabdához sem jutott a Vasas SC játékosa ellen. A szívós teniszező így sem adta ingyen a győzelmet, és rövidítésben elcsent egy szettet a magyar fiútól, aki végül a negyedik játszmában, Bondárhoz hasonlóan 5:4-nél fogadóként, első mérkőzéslabdáját értékesítve győzött.

„Sokszor volt a harmadik szettben is, hogy már majdnem lebrékeltem, de aztán vagy ő szervált nagyot, vagy én hibáztam, amit nem volt könnyű mentálisan kezelni. Rinderknech évek óta magas szinten játszik, számolni kell vele. Úgy mentem neki a meccsnek, hogy ötven százalék esély van bármelyikünk győzelmére. Fontos, hogy kiemeltet vertem, önbizalmat ad, és jól esett a magyar szurkolók támogatása is” – fogalmazott.

Bondár Anna következő ellenfele a török Zeynep Sönmez lesz, aki döntő szettben legyőzte a 11. kiemelt orosz Jekatyerina Alexandrovát, míg Marozsán szerdán a lengyel Kamil Majczrzakkal játszik majd.