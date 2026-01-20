Australian Open: Három magyar a második körben

Nehéz eldönteni, melyik volt szebb pillanat hétfőn az Australian Openen: amikor Bondár Anna 6:0-ra hozta az első szettet a szabadkártyás Elizabeth Mandlik elleni mérkőzésén, vagy amikor Marozsán Fábián első meccslabdáját rögtön értékesítette a 24. kiemelt Arthur Rinderknech-sel szemben. Utóbbit talán Gálfi Dalma találkozója sínylette meg némileg, mivel a magyar szurkolók elsőszámú férfi teniszezőnk diadalát ünnepelték két pályával odébb, amikor ő Clara Tausonnal küzdött, s bizony ellenfelét szép számú dán teniszrajongó támogatta – annyi, hogy még a dán újságíró kolléga sem értette, mit keres ennyi honfitársa a melbourne-i lelátókon. Ez kevésbé zavarta azonban Gálfit, mint a többi pályáról átszűrődő zaj és a folyamatos mászkálás, mégsem érzi úgy, ennek köze lett volna vereségéhez – eddig ő az egyetlen magyar, aki búcsúzott az év első Grand Slam-tornáján. Bár szerette volna felülírni az elmúlt évek negatív tendenciáját a női világranglistán 91. teniszező (2023-ban a főtábla első körében, 2024-ben a selejtező második, 2025-ben a selejtező első fordulójában esett ki) idén sem szerette meg az Australian Opent.
De térjünk vissza Bondár Annára: a Hajdúszoboszló SE 28 éves játékosa korábban kétszer találkozott Mandlikkal, aki sérülésből tér vissza idén, és jelenleg 200-on kívül van a WTA rangsorában. Egyszer ő nyert kemény pályán, egyszer az amerikai salakon, ám jelenlegi helyzetben, még ha egy Grand Slam-főtáblán nincs is olyan, hogy kötelező győzelem, előzetesen Bondár tűnt esélyesebbnek. Arra azonban álmainkban sem gondoltunk, hogy az első szettben gyakorlatilag feltörli majd riválisával a padlót. Márpedig ez történt – Mandlik szinte labdába se ért, ha mégis, az se sült el jól. A szünet után kicsit szorosabban alakult a játék képe, de igazán veszélyben még akkor sem éreztük Bondár győzelmét, amikor ellenfele egyből brékelőnyhöz jutott. A szeghalmi teniszező azonnal visszavette elveszített adogatását, majd a legjobbkor, 5:4-nél ismét brékelt, és 6:4-re, az első meccslabdánál fogadóként zárta le a mérkőzést a helyszínen szurkoló magyarok legnagyobb örömére.
„Végig uraltam a játékot, és úgy történt minden, ahogy szerettem volna. A második szett elején sem zökkentett ki, hogy elvette az adogatásomat. Várható volt, hogy előbb-utóbb jobban kezd majd játszani, de mivel az előző szettben többször brékeltem, bíztam benne, hogy ismét lesz esélyem erre. Sikerült is, és örülök, hogy két játszmában győztem” – mondta el a mérkőzés után.
Nem sokat kellett várni a következő magyar érdekeltségű találkozóra, szinte rögtön utána kezdett Marozsán Fábián, aki egyértelműen átmentette aucklandi formáját az Australian Openre, s ott folytatta, ahol múlt héten abbahagyta. Úgy győzte le a tavalyi, párizsi mestertornán döntőt játszó Arthur Rinderknecht, hogy a francia, aki egyébként akkor, hazai közönség előtt legyőzte Marozsánt, még csak bréklabdához sem jutott a Vasas SC játékosa ellen. A szívós teniszező így sem adta ingyen a győzelmet, és rövidítésben elcsent egy szettet a magyar fiútól, aki végül a negyedik játszmában, Bondárhoz hasonlóan 5:4-nél fogadóként, első mérkőzéslabdáját értékesítve győzött.
„Sokszor volt a harmadik szettben is, hogy már majdnem lebrékeltem, de aztán vagy ő szervált nagyot, vagy én hibáztam, amit nem volt könnyű mentálisan kezelni. Rinderknech évek óta magas szinten játszik, számolni kell vele. Úgy mentem neki a meccsnek, hogy ötven százalék esély van bármelyikünk győzelmére. Fontos, hogy kiemeltet vertem, önbizalmat ad, és jól esett a magyar szurkolók támogatása is” – fogalmazott.
Bondár Anna következő ellenfele a török Zeynep Sönmez lesz, aki döntő szettben legyőzte a 11. kiemelt orosz Jekatyerina Alexandrovát, míg Marozsán szerdán a lengyel Kamil Majczrzakkal játszik majd.
Australian Open, Melbourne
1. forduló, az összdíjazás 111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya, a 64 közé jutásért. Férfiak: Marozsán Fábián–Arthur Rinderknech (francia, 24.) 6:3, 6:4, 6:7 (2-7), 6:4. Nők: Bondár Anna–Elizabeth Mandlik (amerikai) 6:0, 6:4, Clara Tauson (dán, 14.)–Gálfi Dalma 6:3, 6:3.