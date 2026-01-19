Lövöldözés volt egy csehországi önkormányzati hivatalban, két ember meghalt

Csehország;lövöldözés;

Egyikük a támadó, aki maga ellen fordította a fegyverét.

Hétfő délelőtt lövöldözés volt Csehországban, a Děčíni járásban fekvő Chřibskában, a városháza épületében - írja a Deník.

A beszámoló szerint a hivatal egyik dolgozója életét vesztette, további hat személy pedig megsérült. A sérültek között három rendőr, egyikük a település polgármestere. A megyei rendőrség igazgatója, Zbyněk Dvořák azt mondta, a támadás hátterében feltehetően egy magánéleti jellegű konfliktus húzódott meg, nem pedig terrorista indíttatás. A férfi a fegyvereket illegálisan tartotta magánál: két pisztoly és egy puska volt nála.

Martin Vondrášek országos rendőrfőkapitány közlése szerint a támadó reggel lépett be a városháza épületébe, ahol lőni kezdett, aztán tűzpárbajt vívott a kivezényelt rendőrökkel, mielőtt a saját fegyverével öngyilkosságot követett volna el. Rendőr nincs életveszélyben. Két, mellkasi lövést szenvedett sérültet az Ústí nad Labem-i Masaryk-kórházba szállítottak, további négy sebesültet pedig a děčíni kórházban láttak el.

Az elkövetőnek személyes kötődése is volt a városházához. Több chřibskai szerint az édesanyja az önkormányzatnál dolgozik, ő maga pedig a közelben élt. AA helyiek szerint a támadást megelőző időszakban feltűnően rossz állapotban látták. Úgy tudni, hogy rendszeresen ivott és kábítószert fogyasztott, utóbbival kereskedett is, ez pedig közismert volt a környéken.

A helyszínen továbbra is nagy számban vannak jelen a mentők, a rendőrség eltereli a forgalmat. A rendőrségi pszichológusok is megjelentek, akik készen állnak segítséget és támogatást nyújtani az érintetteknek. A történtekre reagált a cseh kormányfő is. Andrej Babiš közlése szerint egyelőre nem ismert minden részlet, egyúttal részvétét és őszinte együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, hangsúlyozva, hogy egy tragikus eseményről van szó, amely sokakat megrázott.

