A Kreml szerint Vlagyimir Putyint is meghívta Donald Trump a gázai béketanácsba

2026-01-19 13:34:00 CET

Tanulmányozzák a javaslatot.

A Kreml hétfőn arról számolt be, hogy meghívták Vlagyimir Putyin orosz elnököt Donald Trump amerikai elnök béketanácsába – írja a Reuters.

A közlés szerint Moszkva tanulmányozza a javaslatot és reményei szerint kapcsolatba léphet Washingtonnal az ügyben.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában jelentette be, hogy Orbán Viktor is meghívót kapott a Gázai béketanácsba az amerikai elnöktől. Hozzátette, a meghívást megtiszteltetésnek veszik, természetesen részt vesznek a béketanács munkájában, a kormányfő utasította, hogy jelezze ezt az amerikai adminisztrációnak.

A tanács tagjai között van Marco Rubio amerikai külügyminiszter, Steve Witkoff, Donald Trump elnök különmegbízottja, Tony Blair volt brit miniszterelnök, valamint Trump veje, Jared Kushner. A Fehér Ház által októberben bemutatott terv szerint a testület elnöki tisztségét maga Donald Trump tölti be. De a CNN szerint már Recep Tayyip Erdogan török ​​elnök, Javier Milei argentin elnök és Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök is meghívást kapott a csatlakozásra.