Jogellenesen rúgták ki utolsó civil munkahelyéről a Tisza Párt politikusát

Első fokon pert nyert a Tisza Párt alelnöke korábbi munkáltatója, a Neumann János Nonprofit Kft. ellen - derül ki az érintett hétfői Facebook-posztjából.
Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Tarr Zoltánt 2024 tavaszán rúgták ki, amiért beszédet mondott Magyar Péter egyik tüntetésén.„Nem lehet mindig elhalkulni, félni” – Elbocsátották a református lelkészt, aki beszédet mondott Magyar Péter tüntetésén
Az ellenzéki politikus azt írta, az elsőfokú ítélet mindenben elfogadta beadványát, és megállapította: kirúgása összefüggésben áll közéleti szerepvállalásával, az eljárás során pedig több tanú nyilatkozata is ellentmondásosnak bizonyult. Tehát nem szakmai vagy emberi, hanem igenis politikai okai voltak annak, hogy eltávolították - összegezte Tarr Zoltán.Menczer Tamás szerint teljesen rendben van, hogy kirúgták Tarr Zoltánt, amiért felszólalt Magyar Péter tüntetésén
Posztjában megköszönte jogi képviselőjének, Sziklai Tamásnak a munkáját és segítségét, a kártérítést és az egyéb összegeket jótékony célokra fogja fordítani.