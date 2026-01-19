Jogellenesen rúgták ki utolsó civil munkahelyéről a Tisza Párt politikusát

kirúgás;jogellenesség;Tarr Zoltán;Tisza Párt;

2026-01-19 19:25:00 CET

A nemzetgazdasági tárca háttérintézményének több tanúja is egymásnak ellentmondóan nyilatkozott az eljárás során.

Első fokon pert nyert a Tisza Párt alelnöke korábbi munkáltatója, a Neumann János Nonprofit Kft. ellen - derül ki az érintett hétfői Facebook-posztjából.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Tarr Zoltánt 2024 tavaszán rúgták ki, amiért beszédet mondott Magyar Péter egyik tüntetésén.

Az ellenzéki politikus azt írta, az elsőfokú ítélet mindenben elfogadta beadványát, és megállapította: kirúgása összefüggésben áll közéleti szerepvállalásával, az eljárás során pedig több tanú nyilatkozata is ellentmondásosnak bizonyult. Tehát nem szakmai vagy emberi, hanem igenis politikai okai voltak annak, hogy eltávolították - összegezte Tarr Zoltán.

Posztjában megköszönte jogi képviselőjének, Sziklai Tamásnak a munkáját és segítségét, a kártérítést és az egyéb összegeket jótékony célokra fogja fordítani.