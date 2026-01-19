Uniós szakbizottsághoz fordul a Tisza Párt a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezésének kriminalizálása miatt

Európai Bizottság;Szlovákia;Benes-dekrétumok;LIBE;Tisza Párt;

2026-01-19 18:17:00 CET

Mindemellett kérdéseket tesznek fel az Európai Bizottságnak az intézkedések gyakorlati érvényesítése kapcsán.

Uniós szintre került a Beneš-dekrétumok büntethetőségét lehetővé tevő szlovák törvénnyel kapcsolatos vita, miután az Európai Parlamentben hivatalosan is vizsgálatot kezdeményezett a Tisza Párt - derül ki az ellenzéki párt lapunknak is megküldött, hétfői közleményéből.

Mint írták, kezdeményezésükre az Európai Néppárt az Európai Parlament hétfői plenáris ülésén arra kérte az EP állampolgári jogi szakbizottságát (LIBE), hogy vizsgálja meg a szlovákiai jogsértéseket. Az indítvány szerint ezek az intézkedések etnikai alapon hátrányosan érintenek európai polgárokat. „Ha Orbánék abban bíztak, hogy a magyar kisebbségekkel - valójában minden jóérzésű emberrel - szemben súlyosan diszkriminatív, Fico-féle szájkosár-törvény szép csendben lekerül a napirendről, nagyot tévedtek” - kommentálták a fejleményeket.

A Tisza Párt azt várja a szakbizottsági vizsgálattól és a plenáris vitától, hogy érdemi nyomás nehezedjen az Európai Bizottságra a kötelezettségszegési eljárás mielőbbi megindítása érdekében, miközben EP-képviselői levélben tesznek fel kérdéseket a vitatott szlovák intézkedésekről.

A párt álláspontja szerint az EU-ban nincs helye etnikai alapú megkülönböztetésnek, a Fico-kormány lépései pedig sértik az uniós alapszabadságokat, a tulajdon védelmét és a szólásszabadságot. Éppen ezért a Tisza Párt felszólítja az uniós intézményeket a helyzet azonnali kivizsgálására és a jogállamiság helyreállítására Szlovákiában, miközben bírálja Orbán Viktor hallgatását és azt, hogy brüsszeli pártja korábban megakadályozta az ügy napirendre vételét.

Szerintük az ügy beleilleszkedik abba a kormányzati gyakorlatba, amelyben a határon túli magyar közösségek érdekei háttérbe kerülnek a magyar miniszterelnök aktuális politikai megfontolásai mögött. Kitértek arra is, hogy Orbán Viktor korábban kapcsolatokat keresett olyan külföldi politikai szereplőkkel, akiknek megnyilvánulásai vitákat váltottak ki a magyar közösségek körében, miközben más esetekben elmaradt a nyilvános fellépés a magyar kisebbségeket érintő lépésekkel szemben.

A Fidesztől eltérően a Tisza Párt nem hagyja magára magyar honfitársainkat, és minden követ megmozgat annak érdekében, hogy mielőbb helyreálljon a törvényesség.