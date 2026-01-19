Se fűtés, se melegvíz nem lesz egy napig több kazincbarcikai ingatlanban

meghibásodás;Kazincbarcika;távfűtés;melegvíz;

2026-01-19 19:52:00 CET

Egy művelődési központot nyitottak meg azoknak, akik nem tudják megoldani az alternatív fűtést.

Várhatóan 24 óráig nem lesz távfűtés és melegvíz Kazincbarcikán, a Csokonai és Mikszáth utca egyes ingatlanjaiban - közölte egy hétfői Facebook-oldalon a város polgármestere.

Szitka Péter közlése szerint a távhőrendszerben keletkezett hiba következtében január 19-én a déli órákban leállt a szolgáltatás a városban. A Barcika Szolg Kft. munkatársai a délutáni órákra behatárolták azt a szakaszt, ahol a vezeték sérülése bekövetkezett, a szakemberek megkezdték az érintett terület kiszakaszolását. Ezt követően a rendszert melegvízzel töltik fel, majd fokozatosan újraindítják a távfűtést a városban.

Balla Zoltán, a Barcika Szolg Kft. energetikai igazgatója szerint a folyamat időigényes, ezért a kiszakaszolt területen kívül élő távhőfelhasználók érezhető fűtésre várhatóan az éjszaka folyamán számíthatnak. A vezeték meghibásodása miatt több mint 500 háztartásban marad el a fűtés és a melegvíz-szolgáltatás előreláthatólag további 24 órán keresztül a Csokonai utca 2-28-ban, a Mikszáth Kálmán utca 1-17-ben, valamint a Székhelyóvodában.

Azok számára, akik nem tudják megoldani az alternatív fűtést, illetve nem találnak ideiglenes elhelyezést ismerősöknél vagy rokonoknál, megnyitják az Egressy Béni Művelődési Központot melegedőként. Ide várják mindazokat, akiknél az éjszakai órákra sem áll helyre a távfűtés.

Szitka Péter jelezte: a keddi óvodai ellátással kapcsolatban az intézmény ad közvetlen tájékoztatást a szülőknek.