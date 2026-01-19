Felmentették a gyermekpornográfiával vádolt korábbi fideszes alpolgármestert

felmentés;gyermekpornográfia;

2026-01-19 21:45:00 CET

Nem volt elég bizonyíték arra, hogy az expolitikus csinálta a felvételeket.

Felmentették a gyermekpornográfia vádja alól a volt XVII. kerületi fideszes alpolgármestert - hangzott el az RTL híradójában, hétfő este.

Az ügyészség szerint a férfi 15 éve az akkor 16 éves nevelt lányáról több tucat pornográf tartalmú képet készített, és az ezekből készült videókat tárolta is. A bíróság első fokon azonban nem látta bizonyítottnak, hogy a képeket és a videókat a vádlott készítette. A képeket úgy készítette, hogy bekamerázta a lakásukat, a lány és az anyja tudta nélkül. A lány 2018-ban szembesült ezzel, és tett feljelentést. A férfi ellen több nyomozás is indult.

A volt alpolgármester ellen Horvátországban is több eljárás indult. Ott azért jelentették fel, mert nudista strandon fényképezett, azokat az eljárásokat azonban megszüntették, így csak a magyarországi fényképek miatt kellett felelnie. Az elsőfokú ítélethirdetésre a nevelt lánya is eljött. Nyilatkozni nem akart, csak annyit mondott, hogy még fel kell dolgoznia ezt a váratlan fordulatot, és az elmúlt években történtek nagyon megviselték. Az ítélet indoklása szerint nem volt elég bizonyíték a férfi ellen. Annyi azonban kiderült, hogy a filmek a lakásban kiépített kamerarendszer felvételeiből állnak. Ráadásul az sem volt teljesen egyértelmű, hogy a felvételeken látható képek, azok életjelenetek, azok egyáltalán pornográf felvételnek minősülnek-e. Az ügyészség a bűnösség megállapításáért fellebbezett. A volt alpolgármesterről a Fidesz azt közölte, már hat éve nem tagja a pártnak.