Fegyvernek látszó tárggyal próbálták meg kirabolni a körmendi Lidl-t

Körmend;Lidl;rablási kísérlet;

2026-01-19 18:22:00 CET

A pénztáros lezárta a kasszát, így pénz nélkül távozott az elkövető.

Rablás bűntett kísérletének elkövetése miatt folyik büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen Vas vármegyében - közölte egy hétfői tájékoztatásában a rendőrség.

Mint írták, 15-én, 21 óra körül, egy ez idáig ismeretlen férfi sállal eltakart arccal egy körmendi élelmiszerüzlet alkalmazottját fegyvernek látszó tárggyal megfenyegette, majd mikor a kasszából vett volna ki pénzt, a pénztáros azt lezárta, ezért a cselekménye meghiúsult. Bár a közlemény nem nevezi meg, de a feltöltött képek alapján látszódik, hogy a Lidl üzletében történt a bűncselekmény.

Az elkövetőről kamerafelvétel készült.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy aki a férfit az eltakart arca ellenére felismeri, vagy személyazonosságával, tartózkodási helyével, illetve a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú ingyenes, 06/80/555-111-es zöldszámán vagy a 112-es központi segélyhívón.