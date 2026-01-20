Élesebb karcok érdesebb időkre

karikaturista;képgaléria;graffitis;

Edinburghban „a magyar Banksy” helyi híresség lett, miután városszerte otthagyta kéznyomát; mi pedig ismét összegyűjtöttünk belőlük egy csokorravalót. A mostani rajzok élesebbek, érdesebbek – az idő, amiben élünk, már a vonalakon is átüt.

Fekete Valér Sior közel egy évtizede Skóciában él a családjával, onnan figyeli a hazai közéletet. A lázadó egri telepi punkból lett történelem- és franciatanár amikor éppen nem kertet épít vagy háztetőt mos, akkor rajzol. Bármire, ami csak a keze ügyébe akad, alkotás születik filccel, spray-vel. Ezután otthagyja műveit a köztereken, vigye haza az, aki látja benne a poént és a művészi értéket.