Élesebb karcok érdesebb időkre

Edinburghban „a magyar Banksy” helyi híresség lett, miután városszerte otthagyta kéznyomát; mi pedig ismét összegyűjtöttünk belőlük egy csokorravalót. A mostani rajzok élesebbek, érdesebbek – az idő, amiben élünk, már a vonalakon is átüt.
karikaturista;képgaléria;graffitis;
2026-01-20 06:00:00 CET
Nemrégiben piacra dobták a hatodik ujjat. Semmi különleges, csak egy műanyag ujjacska, ami a középső és a gyűrűsujj közé szorítható, így teremtve az egyik kézen egy hatodik ujjat. Igazából erre a termékre, mint megannyi másra, egyáltalán nincs szüksége az embernek.