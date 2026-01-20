A hatodik ujj

Viszont ez a tárgy mégis egy humoros fricska az AI-nak. Ugyebár a mesterséges intelligenciával gyártott képeket manapság onnan lehet felismerni, hogy az embereknek hat ujja van a képeken. Valószínűleg nem sokáig lesz ez probléma, és hamarosan már tökéletesítik a rendszert. Ezáltal ez a csekély kapaszkodó is megszűnik számunkra, amivel a valóság és a generált életképek között különbséget tehetünk.
Most még van arra lehetőség, hogy olyan képeket gyártunk saját magunkról a hatodik ujjal, mintha mi magunk sem lennénk valóságosak.