A hatodik ujj

2026-01-20 06:00:00 CET

Nemrégiben piacra dobták a hatodik ujjat. Semmi különleges, csak egy műanyag ujjacska, ami a középső és a gyűrűsujj közé szorítható, így teremtve az egyik kézen egy hatodik ujjat. Igazából erre a termékre, mint megannyi másra, egyáltalán nincs szüksége az embernek.

Viszont ez a tárgy mégis egy humoros fricska az AI-nak. Ugyebár a mesterséges intelligenciával gyártott képeket manapság onnan lehet felismerni, hogy az embereknek hat ujja van a képeken. Valószínűleg nem sokáig lesz ez probléma, és hamarosan már tökéletesítik a rendszert. Ezáltal ez a csekély kapaszkodó is megszűnik számunkra, amivel a valóság és a generált életképek között különbséget tehetünk.

Most még van arra lehetőség, hogy olyan képeket gyártunk saját magunkról a hatodik ujjal, mintha mi magunk sem lennénk valóságosak.

Kedves családi fotók, ahol a nagypapának hat ujja van, és úgy öleli át az unokát, avagy az anyuka a hirtelen kinőtt ujjával öleli át a kislányát, de apuka is kivédheti a hat ujjas kezével a kapura lőtt labdát.