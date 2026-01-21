Lámpaoltás

kormány;bezárás;Szőlő utca;

2026-01-21 06:00:00 CET

Másfél évtizedig sikerült eltitkolni, de végül kiderült, ezért bezárják. Röviden így foglalható össze az, ami a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézettel történik. Hétfőn este a Magyar Közlönyben hirdette ki és hatályba is léptette a kormány, hogy a javítóintézetek irányítása a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának hatáskörébe került, fenntartásáról ezentúl a büntetés-végrehajtás gondoskodik, ennek első lépése, hogy bezárja a Szőlő utcai intézményt, aztán lassan a többit is, és egy országos javítóintézet lesz. Mert ugye, ha nincs Szőlő utcai intézet, áldozatok sincsenek. Ha nincs bűn, nem kell büntetés.

Hatalma érdekében a „megjavulás”, és a jobb élet utolsó esélyét is elveszi a gyerekektől, de ez számára csak járulékos veszteség. Mindenki annyit ér, amennyije van.

De a kormány most téved. Ha sóval hinti is be az intézmény helyét, a kézjegye örökre ott marad a Szőlő utcán. Ha kell, minden nap leírjuk, hogy vezetőjét 2011-ben Orbán Viktor kormánya nevezte ki, és ebben a Balog Zoltán által vezetett minisztérium családügyi államtitkárságnak, élén a ma is a kormányban puccoskodó kereszténydemokrata Soltész Miklósnak jelentős szerepe volt. A kereszténység pátoszában lubickoló csapatnak, és a gondoskodáspolitika őrzőjeként elhíresült Fülöp Attilának tudomása volt arról, hogy kamasz lányokat, fiúkat erőszakolhattak, bántalmazhattak az intézetben. Felelősségük megkérdőjelezhetetlen. Ellenőrök is jártak Juhásznál, de miután jóllaktak a konyhán, és kedélyesen elcsacsogtak az ott dolgozó szörnyetegekkel, a gyerekeket megtaposó, kilinccsel, bottal verő, gyomron ütő aljas embernek hívott lényekkel, hazamentek. Tudtak a gyerekek, fiatalok bántalmazásáról a rendőrségen is. Most mindenki mossa kezeit, amit a gyerekeknek nem nyújtott oda.

Amit a Szőlő utcával tesznek Orbánék, az leképezése mindannak, amiben 16 éve élünk. Túlélés a hatalomért, látszatintézkedés a megoldás helyett, politikai lojalitás a tudás helyett, bűnbakkeresés a felelősségvállalás helyett. Fidesz-KDNP! Zárjuk ezt le, az utolsó kapcsolja le a villanyt!