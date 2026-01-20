Szőlőbirtokot vett a Balaton-felvidéken az MNB néhány hónapja kinevezett alelnöke

Ingatlan;MNB;alelnök;szőlő;adásvétel;Balaton-felvidék;

2026-01-20 13:13:00 CET

A közel 4000 négyzetméteres szőlőbirtok a Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyik legszebb részén, Badacsonytomajon található.

Egy 3893 négyzetméteres, szőlő besorolású külterületi ingatlanra kötött adás-vételi szerződést Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2025 szeptemberében kinevezett, nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöke – szúrta ki az Átlátszó.

Az oknyomozó portál szerint a Badacsonytomajon található szőlő 231 millió forintért cserél gazdát, ha lezárul a december elsején aláírt üzlet. Mint írják, a most megvásárolt, közel 4000 négyzetméteres szőlőbirtok a Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyik legszebb részén, a Szent Donát kápolna közelében található, és egy 648 négyzetméteres, kivett beépített terület és út is van rajta.

Az ingatlan korábbi tulajdonosa egy svéd-amerikai állampolgár, vélhetően ezért is kell Palotainak dollárban megfizetnie az ingatlan árát. A tulajdoni lapból kiderül, hogy tavaly júliusban már egyszer elindult egy eladási folyamat, de az nem ment végbe, így újra piacra került a ház. A lap megjegyzi, az még nem jelenthető ki biztosan, hogy Palotaié lesz a kiszemelt ingatlan, hisz kifüggesztésre került, elővásárlási jogával még élhet valaki.

Az Átlátszó érdeklődésére az MNB sajtóosztálya megerősítette, hogy Palotai Dániel valóban kötött adásvételi szerződést 2025. december 1-én Badacsonytomajon, hozzátéve, hogy a kormányhivatal még nem hagyta jóvá az adásvételt.

Palotai számára az összeg kifizetése nem jelenthet gondot, ugyanis a tavaly szeptemberben készült vagyonnyilatkozata szerint különböző befektetésekben – a nyugdíjpénztárat nem számítva – 502 millió forintja van lekötve, és jövedelme származik az MNB-n kívül a Maecanas Universitatis Corvini alapítványból, ahol kuratóriumi tagságéért 1 és 5 millió forint közötti összeget kap havonta. Ezen túl tulajdonos vagy résztulajdonos két XII.-i ingatlanban egy VII. kerületi lakásban, ráadásul már részben tulajdonol is egy másik ingatlant – egy 3265 nm-es szőlő és gazdasági épületet – Badacsonytomajon. Palotai 2017-ben egyébként az MNB egyik legjobban fizetett vezetője volt havi bruttó 4,95 millió forintos fizetésével.