Körözött zenész dalát tették aláfestésnek Orbán Viktor videójához

2026-01-20 12:31:00 CET

Kunu Máriót körözték már kábítószer-birtoklás és zaklatás miatt is, most garázdaság gyanújával keresi őt a rendőrség. De a zenész állt már bíróság elé és kapott felfüggesztett börtönt közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt is.

Orbán Viktor TikTok-oldalára a minap felkerült egy videó, amelyben a miniszterelnök a háborúból való kimaradást hangsúlyozza. Az összevágott jelenetek és bevágott beszédrészletek alá pedig annak a Kunu Máriónak a Kimaradás című számát találták a legjobb aláfestő zenének, aki jelenleg rendőrségi körözés alatt áll – szúrta ki a 444.

Kunu Máriót jelenleg is elfogatóparancs alapján körözi a rendőrség garázdaság gyanúja miatt. A körözést pont egy hete, január 13-án rendelték el. A lap szerint nem ez az első alkalom, hogy a rendőrség látókörébe kerül a zenész: 2023-ban és 2024-ben is kábítószer-birtoklás, korábban zaklatás miatt körözték, bár a gyanú alól igyekezett gyorsan tisztázni magát a rajongói előtt, mondván, egy régi ügyről van szó.

Előtte pedig közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt kellett a bíróság elé állnia, amiért felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbírságot kapott. A 444 megjegyzi, a zenész egyébként nemcsak a kimaradásról énekel, hanem prostikról és kábítószerről is, ami ugyancsak kérdéseket vet fel annak fényében, hogy az Orbán-kormány háborút hirdetett a drogok ellen.

Kormánypárti politikusok nem először lőnek látványosan mellé a közösségi médiás tartalmaikhoz választott zenékkel. Volt már rá példa, hogy a miniszterelnök egyik videója alá nemi aktusról szóló dalt tettek, míg az év végén Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár került a figyelem középpontjába az Országos Diáktanács TikTok-videója miatt. De említhetnénk Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőt is, aki egy kazah rapper Baszni fogok című dalára készített videót a határkerítésről.