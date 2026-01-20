Vécékefetolvajt fogtak a vámospércsi rendelőben

lopás;eljárás;Vámospércs;

2026-01-20 14:34:00 CET

Az nem derült ki, hogy miért pont ezt a tárgyat akarta elvinni.

Befejezték az eljárást a hajdúhadházi rendőrök azzal a férfival szemben, aki ellen lopás miatt folyik eljárás - derül ki a rendőrség keddi tájékoztatásából.

Egy vámospércsi rendelőintézetből érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy az egyik kezelésre érkező beteg több tárgyat is el akart lopni, azonban tetten érték. A járőrök a helyszínen fogták el a tolvajt. Kiderült, hogy az 58 éves férfi egyedül maradt a vizsgálóban, ekkor támadt az az ötlete, hogy magával visz egy védőszemüveget. Ennyi nem volt neki elég, mivel kiment a mosdóba, ezért egy vécékefét is megpróbált magával vinni, a nadrágszárába csempészve. A férfi éppen elköszönt, amikor az egyik nővérnek feltűnt, hogy a páciens lába a duplájára dagadt, viszont a percekkel korábban végzett vizsgálaton még egészségesnek bizonyult. Ekkor felhúzta a nadrágszárát, majd a dolgozók legnagyobb meglepetésére előbukkant a vécékefe.

A történtek miatt gyanúsítottként hallgattak ki a férfit, aki beismerő vallomást tett. Az ügyben keletkezett iratokat elküldték az ügyészségnek.