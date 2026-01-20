A Dunán is kutatnak Egressy Mátyás után a rendőrök

A Dunában keresik a Budapesten eltűnt 18 éves fiút – derül ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedd délelőtti közleményéből.
A police.hu oldalon megjelent tájékoztatás felidézi, a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság eltűnés miatt rendelte el a körözését annak a 18 éves fiúnak, aki 2026. január 17-én 2 óra után egy belvárosi szórakozóhelyről indult el, de azóta sem ért haza.
A kutatás kiterjed a Dunára, amit a jelenleg újra erősödő jégzajlás nehezít. A rendőrség egy videót is közzétett a keresésről:
A BRFK hétfőn is közölte, hogy nagy erőkkel keresik a 18 éves fiút, emellett kiemelte, Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban számos információ látott napvilágot a sajtóban és a közösségi médiában, ezeket egytől-egyig ellenőrzi, de nem kommentálja a rendőrség. A BRFK kérte, hogy aki a fiúval kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, a közösségi média helyett a hatóságot értesítse.