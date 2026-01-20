Csaknem ötven közéleti személyiség, kutató, volt miniszter, diplomata, művész és több civil szervezet áll ki Magyarország EU-tagsága mellett

Öt európai elkötelezettségű civil szervezet és csaknem ötven közéleti személyiség, volt miniszterek, diplomaták, tudósok, művészek, közgazdászok és civil szakértők közös nyílt levélben állnak ki amellett, hogy Magyarországnak az Európai Unióban a helye – derült ki abból a lapunkhoz is eljuttatott nyílt levélből, amelyet megküldtek Antonio Costának az Európai Tanács, Roberta Metsolának, az Európai Parlament és Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének is. – Kiállunk Magyarország Európai Uniós tagsága, az Unió alapértékei és a konstruktív európai együttműködés mellett. Meggyőződésünk, hogy Magyarország helye az Európai Unióban van, mi továbbra is az Unió teljes jogú polgárai kívánunk maradni. Az Európai Unióhoz való csatlakozásról tartott népszavazáson a résztvevők elsöprő többsége szavazott 2003-ban a tagság mellett és a magyar polgárok túlnyomó többsége ma is támogatja ezt.
– Határozottan elutasítjuk a magyar miniszterelnöknek és kormányának az Európai Uniót támadó, az európai együttműködést aláaknázó és az európai alapértékekkel ellentétes tevékenységét, az európai cselekvőképességet akadályozó vétópolitikát, a rendszeres negatív politikai üzeneteket és – az EU-s vezetők ellen is folytatott – lejárató kampányokat, melyek nyilvánvaló célja az, hogy az európai együttműködés és az Uniós intézmények ellen hangolják a magyar társadalmat – szögezték le az aláírók. Meggyőződésük, hogy a konfrontáció helyett a párbeszédre, az európai együttműködés erősítésére és a közös megoldások keresésére van szükség.
A nyílt levél támogatói utalnak a sokak véleménye szerint Magyarország sorsát, jövőjét valóban eldöntő április 12-i országgyűlési választáson remélt változásokra:
„Hiszünk abban, hogy Magyarországon sikerül pozitív fordulatot elérnünk az idei parlamenti választásokon és az ország új politikai vezetése visszatér majd a konstruktív európai együttműködéshez. Mi mindent megteszünk ennek érdekében. Megerősítjük, hogy Magyarország lakossága szoros, együttműködő viszonyt kíván ápolni az Unióval, és kiáll az az európai értékek mellett és azok védelméért az Európai Unióban.”
A nyílt levelet a kezdeményezést indító civil szervezetek nevében jegyezte:
Hegedűs István, az Magyarországi Európa Társaság elnöke, Nagy Eszter, az Európai Föderalisták Uniója Magyarország elnöke, Martin József, az Európai Újságírók Szövetsége Magyar Tagozat elnöke, Pákozdi Éva, a Magyar Európai Nők – MENŐK elnöke, Szentiványi István, a Connect Europe elnöke, külpolitikai szakértő.
Az aláírók névsora:
Bába Iván volt külügyi államtitkár, Balázs Péter volt külügyminiszter, volt EU-biztos, Beke Mihály András ny. diplomata, újságíró, Bíró Dalma emberjogi aktivista, Bod Péter Ákos közgazdász, volt MNB elnök, Bojár Gábor üzletember, Bozóki András egyetemi tanár, volt kulturális miniszter, Csernyánszky Judit újságíró, Dérer Miklós külpolitikai elemző, a Magyar Atlanti Tanács volt főtitkára, Busztin György ny. nagykövet, Gerő Tamás ügyvéd, Hajnal Edina nőjogi szakértő, Hegedűs Dániel politológus, kutató, Holoda Attila energetikai szakértő, Horgas Péter látványtervező, civil aktivista, Inotai András közgazdász, az Európa Klub vezetője, Inotai Edit újságíró, Janisch Attila filmrendező, egyetemi docens, Jeszenszky Géza történész, volt külügyminiszter, Kajdi József jogász, volt államtitkár, Kéri László politológus, Kocsi Ilona újságíró, Kukorelly Endre költő, L. Ritók Nóra szociológus, Lányi András filmrendező, Lattmann Tamás nemzetközi jogász, Murinai Angéla író, Nyáry Krisztián irodalomtörténész, Pálinkás József akadémikus, fizikus, az MTA volt elnöke, Para-Kovács Imre újságíró, Petschnig Mária Zita közgazdász, Pritz Pál történész, Eötvös Koszorús kitüntetett, Pusztai Erzsébet orvos, korábbi egészségügyi államtitkár, Romsics Ignác történész, Sós Ágnes filmrendező, a BIDF igazgatója, Stefano Bottoni történész, a Firenzei Egyetem docense, Szathmáry Eörs akadémikus, evolúciós biológus, Szél Bernadett kutató, korábbi országgyűlési képviselő, Szepesházi Péter ügyvéd, Telkes András nemzetbiztonsági szakértő, Tóth András volt nagykövet, Ungváry Krisztián történész.