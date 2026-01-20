Továbbra is rendőrségi eljárás folyik Ruszin-Szendi Romulusz ellen, állítólag egy budapesti fórumra is magával vitte fegyverét

eljárás;fegyver;Ruszin-Szendi Romulusz;Tisza Párt;

2026-01-20 15:47:00 CET

Egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése vétség gyanújával.

Egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése vétség gyanújával nyomoz a Nemzeti Nyomozó Iroda, amiért a Tisza Párt politikusa fegyverrel jelent meg egy budapesti fórumon - írja a Magyar Nemzet.

A lap szerint több olyan felvétel is napvilágot látott, amelyen az látható, hogy Ruszin-Szendi Romulusznál ismét fegyver lehetett egy nyilvános rendezvényen, úgy, hogy a közelében fiatalkorúak is voltak. A Magyar Nemzet emlékeztetett, hogy Ruszin-Szendi Romulusz korábban, január 9-én azt közölte, hogy az összes fegyverviselésével kapcsolatos eljárás megszüntették vele szemben. Ezek azután indultak, hogy Magyar Honvédség korábbi parancsnokáról a kormánypárti sajtóban korábban olyan felvételt jelentettek meg, amelyen egy fórumon beszél, az inge oldalt kidudorodik, és eközben egy fegyvernek látszó tárgy körvonalazódik az oldalán. Erre azonnal ráugrott a közismert fideszes feljelentő, Tényi István.