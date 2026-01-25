Birkapásztor a színpadon

Grecsó Krisztián;életrajz;stand-up;

Elég nagy dilemmával küzdhettek az alkotók, amikor a szereplő legismertebb sztorijának helyét keresték az életrajzi stand-up estben – a nagy balhé ugyanis a pálya indulásához kötődik, miközben a poént nem szokás ellőni rögtön az előadás elején.

Grecsó Krisztián és a rendező-producer Lévai Balázs azonban nem latolgatott, játszi könnyedséggel oldotta meg a helyzetet: az író tartva az időrendet, estje kezdetén beszél – televízió műsor részletek bejátszásával és saját szavaival – a Pletykaanyu kötetet övező balhéról. A szegvári mindennapokat és embereket bemutató, negyedszázada megjelent könyv ugyanis felforgatta a település lakóinak életét: sokan magukra ismertek és nem mindenkinek kapcsolt be a humorérzéke, a felháborodás pedig elérte az ország hírműsorai készítőinek érdeklődését is. Az est egy pontján az is kiderül, hogy hogyan változtat nézőpontot a távolság, és Németországból olvasva mennyi szeretetet fedez fel az olvasó az olyannyira gyűlölt Pletykaanyuban. A földrajzi mellett az időbeli távolság is szerepet kap: 2026. januárjából visszanézve felmerül a nosztalgiázó nézőben a gondolat: mennyire jó lenne, ha most is hasonló közbotrányok borzolnák a kedélyeket.

Grecsó Krisztián élete és egyénisége szerencsére elég színes ahhoz, hogy a botrány sztorija után is újabb, és nem kevésbé izgalmas történetekkel álljon elő. Szó esik Móricz Zsigmondról és unokájáról, Sinka Istvánról, birkapásztorságról, Grecsó nagyszüleiről, családi legendákról és egy fotó igazságtartalmáról, kocsmai adatgyűjtésekről, elbénázott csajozásokról, rövid néptáncos karrierjéről, és testvéréről, aki igazi táncos lett. A jó író plasztikusságával mesél a Ferdinánd-hídon elfordított arcról és a betegségről, apaságról és hitről. Megrendítően és humorral, mélységekkel és könnyedséggel. Mintha könyvet írna.

