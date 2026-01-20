Esszégyárak és erkölcsi vakfoltok: mi van, ha kiderül, hogy a tudás ma már valójában nem is hatalom?

egyetemek;doktori disszertáció;Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál;

2026-01-20 18:05:00 CET

Több tízezer magasan képzett kenyai írja a nyugati hallgatók szakdolgozatait vagy doktori disszertációit.

A Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál idei programjában az Árnyéktudósok (The Shadow Scholars) című film a globális felsőoktatás egyik rejtett infrastruktúráját helyezi fókuszba. Eloise King az esszék és szakdolgozatok offshore jelenségére mutat rá: több tízezer magasan képzett kenyai írja a nyugati hallgatók szakdolgozatait vagy doktori disszertációit.

A film központi alakja Patricia Kingori, oxfordi szociológiaprofesszor, aki kutatása részeként visszatér Kenyába, hogy megszólaltassa azokat, akiknek egy harvardi diplomamunka a szombat esti programjuk. Az árnyékokról így színes portrék készülnek – mégis a szolgáltatói profilon a jól eladható fehér férfiak mosolyognak. Hiszen - ahogy a filmben többször is elhangzik - “ezeknek az embereknek csak a munkájuk kell, ők nem”. Kingori közben bevándorlóként saját tapasztalataiból kiindulva beszél a láthatatlanságról, mint hatalmi technikáról. Valamint arról, hogy Afrika rendszeresen úgy jelenik meg a nyugati képzeletben, mint ami „segítségre szorul”, miközben valójában aktívan működteti az elit intézményeket.

A megszólalók pontosan leírják, ha nem teljesítenek, lepontozzák, kizárják őket a platformról, nincs haladék, nincs betegszabi. A munkát sokszor éjszaka végzik, több témában párhuzamosan, extrém gyorsasággal dolgoznak, akár olyan területeken is, amelyeket korábban nem tanultak.

Eloise King filmje információban gazdag és valóban nagyon fontos jelenséget vizsgál. Mind a kenyai túlképzett és alulfoglalkoztatott réteg, mind a konkrét működést illetően szól arról, hogyan tartja ma életben egy láthatatlan munkásosztály a meritokrácia illúzióját.

Ám a neokoloniális keretezés egyszerre túl direkt és furcsán kidolgozatlan.

A film legnagyobb elszalasztott lehetősége pedig az, hogy az esszéírást fetisizálja, közben alig beszél az intézményi nyomásról, a tandíjakról, a teljesítménykényszerről, vagyis arról a gépezetről, amely ezt az iparágat újratermeli.

Így a felelősség hol a diákokra, hol a kenyai írókra csúszik, miközben a rendszer érintetlen marad.

Ennek ellenére feltesz egy súlyos kérdést: mi lenne, ha ezek az írások mind visszakapnák eredeti szerzőjük nevét? Csak nem derülne fény arra, hogy a tudás ma már valójában nem is hatalom? Csak nem maradna minden a régiben? Ma, a mesterséges intelligencia korában, ez még komolyabb kérdés. Az MI ugyanis nem megingatja, hanem stabilizálja a filmbéli illúziót. És ahogy Patricia Kingori nyomozásából is kiderül, a teljesítmény mögött álló munka még nehezebben lokalizálhatóvá válik, az oktatás pedig végleg infrastruktúrává lesz. Az elismerés így továbbra is a centrum privilégiuma.

Infó: XII. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál. 2026. január 24. és február 1. Között, a fővárosban és 12 vidéki helyszínen 60 film és 250 vetítés szerepel a programban. Árnyéktudósok. CC Mammut II. január 25., 26.