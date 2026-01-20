labdarúgás;Panathinaikosz;ukrán;Európa-liga;Ferencvárosi Torna Club;játékvezető;

2026-01-20 17:51:00 CET

Ukrán bíró vezeti az FTC csütörtöki Európa-liga meccsét

A 37 éves Mikola Balakin korábban a BL-ben már bemutatkozott, de magyar klubcsapatnak még nem vezetett mérkőzést.