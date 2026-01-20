Ukrán bíró vezeti az FTC csütörtöki Európa-liga meccsét

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése értelmében az ukrán Mikola Balakin vezeti a Ferencváros–Panathinaikosz Európa-liga-mérkőzést – írja a Nemzeti Sport a január 22-én csütörtökön a Groupama Arénában 21 órakor kezdődő mérkőzésről. Kiemelték, hogy az UEFA két nappal a mérkőzés előtt jelöli ki a nemzetközi kupamérkőzések játékvezetőit, és az európai szövetség kedden nyilvánosságra is hozta a névsort.
A 37 éves ukrán játékvezetőről azt írták, hogy az „elit mögötti” keret tagja, és már a Bajnokok Ligájában is bemutatkozott. A mostani idényben a BL-ben nem, az El-ben viszont két mérkőzést fújt ősszel, összesen hat mérkőzése van a második számú kupasorozatban. Magyar klubcsapatnak még nem vezetett, a magyar U17-es válogatottnak viszont a 2019-es Európa-bajnokságon fújt, amikor a mieink 2–1-re legyőzték Izlandot. Mikola Balakin munkáját Olekszandr Berkut és Viktor Matyas segíti az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezető Vitalij Romanov lesz. A videobíró Denisz Surman, segítője Dmitro Pancsisin lesz. Munkájukat a francia Pascal Garibian ellenőrzi – tették hozzá.Európa-liga: FTC–Rangers 2-1, hat forduló után is veretlen, biztos továbbjutó a zöld-fehér csapat
Bár a jelenlegi Orbán-kormány nyíltan Ukrajna elleni politikát folytat, politikát folytat, az FTC és a zöld-fehér klub szurkolói jó szívvel emlékezhetnek a korábban a szomszédunkból érkezett játékosokra, edzőkre. Utóbbira különösen, hiszen a 2018 és 2021 között a Ferencvárossal három bajnokságot nyert Szerhij Rebrov, aki jelenleg Ukrajna szövetségi kapitánya, gyakorlatilag hosszú időre visszavezette a legnépszerűbb magyar csapatot az európai kupaporondra. Szintén az FTC háromszoros bajnoka volt 1991 és 1996 között a legendás védő Szerhij Kuznyecov, akinek azonos nevű fia is bajnok lett a csapattal a 2002-2003-as idényben.