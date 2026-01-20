Elengedhetetlen a pszichológus

Australian Open;Gálfi Dalma;Udvardy Panna;

2026-01-20 17:00:00 CET

Két magyar búcsúzott keddig az ausztrál nyílt teniszbajnokság egyéni küzdelmeitől. A vereségeket követően Gálfi Dalma és Udvardy Panna is arról beszélt, folytatniuk kell a munkát a mentális szakemberrel. Meglepő lehet, de ez a magyar teniszben máig nem alapvetés.

Hétfőn Gálfi Dalma, kedden Udvardy Panna is kiesett az Australian Open első fordulójában, előbbi a 14. kiemelt dán Clara Tausontól kapott ki 6:3, 6:3-ra, utóbbi pedig a párosban 11-szeres Grand Slam-győztes cseh Katerina Siniakovától szenvedett vereséget 6:1, 6:4-re.

Gálfi a mérkőzést megelőzően elmondta, az eddigi eredményei alapján nem az Australian Open a kedvenc Grand Slam-tornája, hiszen első főtáblás szereplésekor nem tudott mérkőzést nyerni, majd kétszer a selejtezőből próbált feljutni, ám ez sem sikerült. Azt tervezte: idén megszereti majd a melbourne-i viadalt, azonban az áttörés ezúttal sem jött el.

“Adelaide-ben jól kezdtem az idényt, de itt még mindig nem tudtam átlépni a saját árnyékomat, továbbra is mumus ez a torna - fogalmazott Gálfi csalódottan a saját maga által csak átlagosnak ítélt Clara Tauson elleni teljesítménye után. - Most sem sikerült azt a Gálfi Dalmát megmutatni, aki amúgy vagyok… Nem tudom, mikor sikerül, valamiért itt Melbourne-ben nem megy. Pedig még a verseny előtt is reméltem, hogy idén meglépem ezt a lépcsőfokot, de mentálisan továbbra is van valamilyen gát bennem. Most van egy újabb évem, hogy a pszichológusommal dolgozzunk ezen.”

A 27 éves játékos a tavalyi évet vereség-sorozattal nyitotta, március elejéig mindössze két mérkőzést nyert, ez vezetett oda, hogy végül szakemberhez fordult.

“Korábban is voltak gyenge próbálkozásaim, de fel kellett nőnöm hozzá, hogy tényleg meglépjem. Meg kellett értenem, szükségem van valakire, aki segít, hogy a mentális blokkot feloldjam. Egy éve dolgozunk, sok folyamat elindult bennem, bontogatjuk le a héjakat rólam. Néha teniszmeccsekbe is belecsúszunk, de azt tapasztalom, főleg a pályán kívüli dolgok hatnak ki igazán a teljesítményemre” - fejtette ki Gálfi.

Ezzel a kijelentéssel Udvardy Panna is egyetértett, aki kis híján 6:0-t kapott cseh ellenfelétől az első játszmában, ezután kezdett el jobban játszani.

“Nehéz ez az egész: bekerülsz egy olyan közegbe, ahol mindenki nyerni akar. Aztán elkezded magadat a másikhoz mérni, és persze mindig fölfelé nézel, arra, akiknek jobb a ranglistahelyezése, vagy aki éppen nyert. Ez a hasonlítgatás nem segít mentálisan - magyarázta. Ezen a szinten mindenki tud már teniszezni, nem éreztem úgy például ma sem, hogy a teniszem színvonala annyira távol lett volna Siniakováétól. Persze van, amin mindig próbálok változtatni, csiszolni, de nem a teniszen múlt ez a meccs. Néha a sport mentális része fontosabb, mint maga a tenisz, vagy az edző. A meccsek 90 százaléka fejben dől el, amiből sok minden nem is látszik kívülről.”

Udvardy öt éve dolgozik sportpszichológussal, először New Yorkban egy privát szakember segített neki, az elmúlt három esztendőben pedig a profi női teniszezők szervezetének (WTA) egyik szakembere támogatja mentális felkészülését, akivel hetente legalább egyszer beszél.

“Nagyon sokat segít túllépni a nyomáson, a szorongáson a pályán, hogy meglegyen a hitem. Abban fejlődtem igazán sokat az elmúlt két évben, hogy szintről szintre lépjek előre. Eljutsz valameddig, azt megszokod, kicsit jobban játszol, normális lesz jó teljesítményt nyújtani mondjuk egy 125-ös tornán. Majd mész tovább a 250-esre, ami egészen más. Ilyen lépcsőfokok vannak az egész karrierem során, és úgy tűnik, ez a Grand Slam is ilyen - még meg kell lépnem” - fogalmazott.

Arra is kitért, mi történt a mérkőzésen Siniaková ellen: Udvardynak akkor megy igazán jól a játék, amikor a teniszre koncentrál, és nem az eredményre.

“Olyankor elengedem a kezem, és tényleg az van a fókuszban, hogyan játszom éppen, mennyire agresszíven, hova akarom helyezni a szervát. Belemegyek a teniszbe, és kizárom, mi lesz az eredmény. Amikor elment az első szett, sikerült átbillennem, de 2:2-nél, amikor visszajöttem a második játszmába, megint éreztem, hogy ott az esély, meg kellene csinálni. Visszakanyarodtam az eredménycentrikusság felé, mondván, hogy akkor itt fordulat jöhet, így aztán mégsem jött” - fejtette ki.

Udvardy és Gálfi is folytatja tehát a szisztematikus mentális építkezést az idei szezonban is, mi pedig reméljük: ennyi idő elég lesz, hogy szintet lépjenek, és jövőre már az Australian Openen is remekeljenek.