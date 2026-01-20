Bottal, gereblyével és seprűvel is képes vakarózni egy osztrák tehén

Tudomány;felfedezés;állatvilág;tehén;tudományok;

2026-01-20 22:18:00 CET

Egy ritkán megfigyelt viselkedésformát rögzítettek kutatók, amely új szempontokat vet fel a szarvasmarhák képességeinek megítélésében.

Újraértékelik a kutatók a szarvasmarhák képességeit, miután kiderült, hogy egy Veronika nevű osztrák tehén meglepő ügyességgel használ különféle eszközöket - írja a BBC.

A bécsi kutatók beszámolója szerint a felfedezés arra utal, hogy a tehenek gondolkodási és tanulási képességei jóval fejlettebbek lehetnek annál, mint amit eddig feltételeztek róluk.

Veronika egy hegyvidéki faluban él, és évek óta különféle eszközökkel igyekszik enyhíteni a viszketést a számára nehezen elérhető testrészeken, botokkal, gereblyékkel és seprűkkel. Szokatlan viselkedésének híre idővel eljutott a bécsi, állati intelligenciával foglalkozó kutatókhoz is. Megfigyeléseik szerint a tehén ugyanannak az eszköznek a két végét eltérő célokra használta: ha a hátát vagy egy nehezen elérhető, erősebb vakarást igénylő testrészét akarta megvakarni, a seprű sörtés végét vette igénybe. Amikor viszont finomabb érintésre volt szükség – például az érzékeny hasa környékén –, a seprű sima nyelét használta.

Az efféle eszközhasználat rendkívül ritka az állatvilágban, és szarvasmarháknál korábban még soha nem jegyezték fel.

A bécsi Állatorvostudományi Egyetem kutatója, Antonio Osuna-Mascaro szerint arra sem számítottak, hogy egy tehén képes eszközt használni, sem arra, hogy egyetlen tárgyat többféle célra alkalmazzon. Mint mondta, ilyen sokoldalú eszközhasználatot eddig következetesen csak a csimpánzoknál figyeltek meg. A csimpánzok az embereken kívül a legváltozatosabban élnek az eszközökkel: botokkal hangyákat és termeszeket gyűjtenek, kövekkel pedig dióféléket törnek fel. Annak ellenére, hogy az ember nagyjából tízezer éve él együtt a szarvasmarhákkal, most először fordult elő, hogy a tudomány dokumentált egy tehén által használt eszközt. A kutatók úgy vélik, a felfedezés arra utal, hogy a tehenek jóval intelligensebbek, mint ahogyan eddig gondoltuk, és megfelelő körülmények között más egyedek is képesek lehetnek hasonló készségek elsajátítására.

Veronika gazdája, Witgar Wiegele biogazdálkodó abban bízik, hogy a tehén váratlan képességei segítenek felhívni a figyelmet a természeti világ értékeire. Megfogalmazása szerint a természet megóvása egyben önmagunk védelmét is jelenti, hiszen a biológiai sokféleség a túlélés kulcsa ezen a bolygón.

A kutatás eredményeit a Current Biology című tudományos folyóirat közölte.