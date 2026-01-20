Voltak előjelek, de a spanyol vasúti tragédia így is érthetetlen

Spanyolország;vizsgálat;halál;vasúti szerencsétlenség;

Vasárnap este vonatbaleset történt Dél-Spanyolországban, amelyben legkevesebb 41 ember vesztette életét. A tragédia oka egy törött sínkapcsoló elem lehetett.

Az első sokk enyhültével és az első gyors vizsgálatok után is megmagyarázhatatlannak tűnik a vasárnap este, helyi idő szerint háromnegyed nyolckor történt spanyolországi vonatbaleset. Az Európa leghosszabb gyorsvasúti hálózatával rendelkező országban, egy felújított pályaszakaszon történt a legalább 41 emberéletet követelő katasztrófa. Tizenkét ember intenzív osztályon van, összesen 43 sérültet kezelnek jelenleg is kórházban, miközben a mentőalakulatok a töltésről lezuhant, összezúzódott roncsok egy részéhez továbbra sem férnek hozzá. A tragédia helyszínén nincs váltó, ennek ellenére több vagon kisiklott, és a kocsik átborultak a másik vágányra, ahol a szembejövő szerelvény teljes sebességgel, azaz 200 kilométer per órával nekik ütközött (itt egyébként akár 250-nel is lehetne menni). Igaz, arról is lehet olvasni: az utóbbi hónapokban számos alkalommal jeleztek kisebb meghibásodásokat a pályán, amelyek miatt a mozdonyvezetőknek csökkenteniük kellett a sebességet.

Fontos részlet, hogy Andalúziában az idei tél rendkívül csapadékos, sok a kisebb villámárvíz, ami hozzájárulhatott a pálya alépítményének megrongálódásához. Mindezek mellett találgatások szintjén valamilyen külső beavatkozás is felmerült, bár ennek egyelőre nem találták nyomát. A Renfe állami vasúttársaság elnöke kizárta az emberi hiba lehetőségét, a megengedett sebességet sem lépte túl egyik szerelvény sem. A pálya egyenes volt, és 700 millió eurós beruházással nemrég teljesen újjáépítették.

A baleset az andalúziai Córdobától mintegy 30 kilométernyire északkeletre, hegyes-völgyes vidéken fekvő Adamuznál történt, amikor az Iryo magánvasúti társaság Málagából Madrid felé tartó járatának utolsó kocsijai eddig ismeretlen okból elhagyták a saját vágányukat, és átdőltek a túloldalra, ahol a Renfe szerelvénye tartott Madridból az andalúziai Huelvába. Vészfékezésre nem volt idő, minden olyan gyorsan történt, hogy az egyébként automatikusan bekapcsoló fékezőrendszerek nem aktiválódtak.

A két vonaton összesen közel 500-an utaztak, közülük mintegy 30 ember állapotáról semmit sem tudni.

A halottak között van a Renfe-szerelvény mozdonyvezetője is. A holttestek egy része is felismerhetetlen, most DNS-mintákat gyűjtenek a potenciális hozzátartozóktól az azonosításukhoz. A körülmények tragikus együttállására utal, hogy Óscar Puente közlekedési miniszter szerint amennyiben nem érkezett volna vonat az ellenkező irányból, valószínűleg nem lennének halálos áldozatok. A túlélők szerint erőteljes rázkódás előzte meg az ütközést, amit az érintettek földrengésszerű érzésként írtak le.

Egyes hírek szerint a mentők késve érkeztek a nehezen megközelíthető helyszínre, a mentést a relatíve szerencsésebben járt utasok és a közelben lakók kezdték meg. Most Andalúzia egyik legnagyobb önkéntes véradási akciója zajlik a sérültek érdekében. Az elmúlt évek legsúlyosabb (és az ország történetének negyedik leghalálosabb) spanyolországi vasúti szerencsétlenségéről van szó, amit várhatóan országos gyász követ; a miniszterelnök és több miniszter is a helyszínen van, hogy segítsék a mentést. Mivel Málaga és Madrid között a baleset nyomán leállt a vasúti közlekedés, sűrítették a belföldi légi és buszjáratokat, illetve 150 euróban maximálták a jegyárakat.

A helyreállítás minden bizonnyal hetekig tart majd, hiszen az al­építményt és a vágányt is cserélni kell – jellemző adat, hogy a kisiklott vonatok 400 méteres szakaszon a felsővezetéket is letépték, illetve kidöntötték a vezetéktartó oszlopokat.

A kontinensen Spanyolországban a legmagasabb az egy lakosra jutó vasútkilométerek száma, globálisan is csak Kína mutatói jobbak. A spanyol vasút kifejezetten biztonságosnak számít, a sínek, a biztonsági berendezések és a járműszerelvények is döntően belföldön készülnek. A legnagyobb gyártó a Talgo nevű vállalat, amelyet egy kormányközeli, a közelmúltig részben orosz tulajdonú magyar cég próbált tavaly felvásárolni; az ügyletet a spanyol kormány azért akadályozta meg, mert nem akarta, hogy a fejlett spanyol vasúti technológia orosz kézbe kerüljön. Az ország nagy sebességű vasúthálózatának hossza meghaladja a 4000 kilométert; „békeidőben”, vagyis a mostani lezáráshoz vagy a tavalyi valenciai árvízhez hasonló esetektől eltekintve gyakorlatilag az összes spanyol nagyvárosba el lehet jutni gyorsvasúton.

Törött kapcsolatA Reuters szerint a vizsgálatot folytató szakértők úgy vélik, a baleset oka a síneket összekapcsoló, csavarokkal felerősített acélelem törése lehetett. A hiba már egy ideje fennállhatott, de most lett a rés akkora, hogy az a vagonok kisiklását okozhatta. Az Independent azt írja, hogy a SEMAF, a mozdonyvezetők szakszervezete már augusztusban jelezte az ADIF-nak, a vasúti infrastruktúrát menedzselő állami igazgatóságnak, hogy problémák vannak a gyorsvasúti sínekkel, egyenetlenek, a vonatok imbolyognak rajtuk, de panaszaikat figyelmen kívül hagyták.