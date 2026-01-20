Voltak előjelek, de a spanyol vasúti tragédia így is érthetetlen

Az első sokk enyhültével és az első gyors vizsgálatok után is megmagyarázhatatlannak tűnik a vasárnap este, helyi idő szerint háromnegyed nyolckor történt spanyolországi vonatbaleset. Az Európa leghosszabb gyorsvasúti hálózatával rendelkező országban, egy felújított pályaszakaszon történt a legalább 41 emberéletet követelő katasztrófa. Tizenkét ember intenzív osztályon van, összesen 43 sérültet kezelnek jelenleg is kórházban, miközben a mentőalakulatok a töltésről lezuhant, összezúzódott roncsok egy részéhez továbbra sem férnek hozzá. A tragédia helyszínén nincs váltó, ennek ellenére több vagon kisiklott, és a kocsik átborultak a másik vágányra, ahol a szembejövő szerelvény teljes sebességgel, azaz 200 kilométer per órával nekik ütközött (itt egyébként akár 250-nel is lehetne menni). Igaz, arról is lehet olvasni: az utóbbi hónapokban számos alkalommal jeleztek kisebb meghibásodásokat a pályán, amelyek miatt a mozdonyvezetőknek csökkenteniük kellett a sebességet.
Fontos részlet, hogy Andalúziában az idei tél rendkívül csapadékos, sok a kisebb villámárvíz, ami hozzájárulhatott a pálya alépítményének megrongálódásához. Mindezek mellett találgatások szintjén valamilyen külső beavatkozás is felmerült, bár ennek egyelőre nem találták nyomát. A Renfe állami vasúttársaság elnöke kizárta az emberi hiba lehetőségét, a megengedett sebességet sem lépte túl egyik szerelvény sem. A pálya egyenes volt, és 700 millió eurós beruházással nemrég teljesen újjáépítették.Újabb holttestet találtak a mentési munkálatok közben, 41-re emelkedett a spanyol vasúti szerencsétlenség halálos áldozatainak száma
A baleset az andalúziai Córdobától mintegy 30 kilométernyire északkeletre, hegyes-völgyes vidéken fekvő Adamuznál történt, amikor az Iryo magánvasúti társaság Málagából Madrid felé tartó járatának utolsó kocsijai eddig ismeretlen okból elhagyták a saját vágányukat, és átdőltek a túloldalra, ahol a Renfe szerelvénye tartott Madridból az andalúziai Huelvába. Vészfékezésre nem volt idő, minden olyan gyorsan történt, hogy az egyébként automatikusan bekapcsoló fékezőrendszerek nem aktiválódtak.
A két vonaton összesen közel 500-an utaztak, közülük mintegy 30 ember állapotáról semmit sem tudni.
A halottak között van a Renfe-szerelvény mozdonyvezetője is. A holttestek egy része is felismerhetetlen, most DNS-mintákat gyűjtenek a potenciális hozzátartozóktól az azonosításukhoz. A körülmények tragikus együttállására utal, hogy Óscar Puente közlekedési miniszter szerint amennyiben nem érkezett volna vonat az ellenkező irányból, valószínűleg nem lennének halálos áldozatok. A túlélők szerint erőteljes rázkódás előzte meg az ütközést, amit az érintettek földrengésszerű érzésként írtak le.Nagysebességű vonat siklott ki és borított fel egy másikat Spanyolországban, legkevesebb 21 ember vesztette életét
Egyes hírek szerint a mentők késve érkeztek a nehezen megközelíthető helyszínre, a mentést a relatíve szerencsésebben járt utasok és a közelben lakók kezdték meg. Most Andalúzia egyik legnagyobb önkéntes véradási akciója zajlik a sérültek érdekében. Az elmúlt évek legsúlyosabb (és az ország történetének negyedik leghalálosabb) spanyolországi vasúti szerencsétlenségéről van szó, amit várhatóan országos gyász követ; a miniszterelnök és több miniszter is a helyszínen van, hogy segítsék a mentést. Mivel Málaga és Madrid között a baleset nyomán leállt a vasúti közlekedés, sűrítették a belföldi légi és buszjáratokat, illetve 150 euróban maximálták a jegyárakat.
A helyreállítás minden bizonnyal hetekig tart majd, hiszen az alépítményt és a vágányt is cserélni kell – jellemző adat, hogy a kisiklott vonatok 400 méteres szakaszon a felsővezetéket is letépték, illetve kidöntötték a vezetéktartó oszlopokat.
A kontinensen Spanyolországban a legmagasabb az egy lakosra jutó vasútkilométerek száma, globálisan is csak Kína mutatói jobbak. A spanyol vasút kifejezetten biztonságosnak számít, a sínek, a biztonsági berendezések és a járműszerelvények is döntően belföldön készülnek. A legnagyobb gyártó a Talgo nevű vállalat, amelyet egy kormányközeli, a közelmúltig részben orosz tulajdonú magyar cég próbált tavaly felvásárolni; az ügyletet a spanyol kormány azért akadályozta meg, mert nem akarta, hogy a fejlett spanyol vasúti technológia orosz kézbe kerüljön. Az ország nagy sebességű vasúthálózatának hossza meghaladja a 4000 kilométert; „békeidőben”, vagyis a mostani lezáráshoz vagy a tavalyi valenciai árvízhez hasonló esetektől eltekintve gyakorlatilag az összes spanyol nagyvárosba el lehet jutni gyorsvasúton.