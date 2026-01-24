Murányi Zita versei

Hemingway;Shakespeare;versek;Hófehérke;

2026-01-24 09:16:00 CET

hótakaró; Hófehérke; Helsingör; Hemingway

hótakaró

A Nyugatinál, az óra alatt, míg

arcodat megpróbáltad félrehajtani –

nem oda, közvetlenül a zimankónak –

emberek osontak el melletted,

vádliig hóropogásban.

Megáldottad az első havat.

Ismét leszakadt a gyerekkorod,

más ernyőt nyitott,

mert zavarta a megelevenedő titok,

és lesöpörte, mint válláról a galambszart

az adventi fényeket. Lassan kormozni kezd az este,

és kigyúlnak rendre.

Sose szeretted a világoskék díszeket,

apád se, de ő már halott.

Láttad a koporsót.

És a talpaddal, mintha csak szétkennéd,

valójában fölszakítod a hótakarót.

Hófehérke

reggelente a tükör is elnyel

mint a Hófehérkében a gonosz mostohát

nem nyílik meg az erdő és őzcsordák

üvöltése sem szippantja be a fürdőszobát

igaz derekad reccsenése is a fákat idézi

törölközők zizegése a lombsuhogás

a megnyitott csap hűs erdei forrás

varázslatnak nevezed

a felemás dimenzióugrást

nem sok hiányzik hogy magadat

szépnek lásd talán csak a megvilágítás

csilingelő csempekockák illesztései lehetnének

emberhosszúságú fűszálak hogy elrejtsék

a nálad százszorta szebbet nem is érted

hogy lettél negyvenéves.

Helsingör

Ez a köd mintha a város fölé

ragasztották volna a hóesést

a semmiben lógó erkély is elég

hogy megidézze Shakespeare-t övé

lehet az első ember aki deréktől

lefelé feltűnik még nem találta ki a

szerepét se Oberon se Titánia

távol van a tündérek athéni erdejétől

vállaira senki nem varázsol szamárfejet

mintha maga az atyaisten

lépegetne a semmiben

az ég a földdel sakkozik királyként

tiszteli a legidősebb fatörzset

alig egy perce sarjadt ki Helsingörben.

Hemingway

A macskámat a Casablanca után kereszteltem

Humphrey Bogartnak később tudtam meg

Hemingway egyik kései leszármazott

macskájának ugyanez a neve

boldogan szaladgál Key Westen egy múzeumkertben

igazából Hófehérke utódja hat lábujja van

amit a polydactylia nevű betegség okoz

a macskám nem örökölte ezt a kórt

de csatlakozhatna Swiftnél az óriásokhoz

biztos jól érezné magát Floridában is

elképzelem a kék ég alatt

vagy a díszes porcelánkövek egyikén

ha korábban születik Hemingway

poharából iszik elképzelem mennyire hideg a víz

az asztalon lépteinek esik áldozatul egy virágdísz.