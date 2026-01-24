Murányi Zita versei

hótakaró
A Nyugatinál, az óra alatt, míg
arcodat megpróbáltad félrehajtani –
nem oda, közvetlenül a zimankónak –
emberek osontak el melletted,
vádliig hóropogásban.
Megáldottad az első havat.
Ismét leszakadt a gyerekkorod,
más ernyőt nyitott,
mert zavarta a megelevenedő titok,
és lesöpörte, mint válláról a galambszart
az adventi fényeket. Lassan kormozni kezd az este,
és kigyúlnak rendre.
Sose szeretted a világoskék díszeket,
apád se, de ő már halott.
Láttad a koporsót.
És a talpaddal, mintha csak szétkennéd,
valójában fölszakítod a hótakarót.
Hófehérke
reggelente a tükör is elnyel
mint a Hófehérkében a gonosz mostohát
nem nyílik meg az erdő és őzcsordák
üvöltése sem szippantja be a fürdőszobát
igaz derekad reccsenése is a fákat idézi
törölközők zizegése a lombsuhogás
a megnyitott csap hűs erdei forrás
varázslatnak nevezed
a felemás dimenzióugrást
nem sok hiányzik hogy magadat
szépnek lásd talán csak a megvilágítás
csilingelő csempekockák illesztései lehetnének
emberhosszúságú fűszálak hogy elrejtsék
a nálad százszorta szebbet nem is érted
hogy lettél negyvenéves.
Helsingör
Ez a köd mintha a város fölé
ragasztották volna a hóesést
a semmiben lógó erkély is elég
hogy megidézze Shakespeare-t övé
lehet az első ember aki deréktől
lefelé feltűnik még nem találta ki a
szerepét se Oberon se Titánia
távol van a tündérek athéni erdejétől
vállaira senki nem varázsol szamárfejet
mintha maga az atyaisten
lépegetne a semmiben
az ég a földdel sakkozik királyként
tiszteli a legidősebb fatörzset
alig egy perce sarjadt ki Helsingörben.
Hemingway
A macskámat a Casablanca után kereszteltem
Humphrey Bogartnak később tudtam meg
Hemingway egyik kései leszármazott
macskájának ugyanez a neve
boldogan szaladgál Key Westen egy múzeumkertben
igazából Hófehérke utódja hat lábujja van
amit a polydactylia nevű betegség okoz
a macskám nem örökölte ezt a kórt
de csatlakozhatna Swiftnél az óriásokhoz
biztos jól érezné magát Floridában is
elképzelem a kék ég alatt
vagy a díszes porcelánkövek egyikén
ha korábban születik Hemingway
poharából iszik elképzelem mennyire hideg a víz
az asztalon lépteinek esik áldozatul egy virágdísz.