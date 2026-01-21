Hadházy Ákos: OLAF-vizsgálat indul a még mindig nem működő elektronikus ingatlannyilvántartó rendszer miatt

Ingatlan;nyilvántartás;OLAF;Hadházy Ákos;

2026-01-21 08:46:00 CET

A több milliárd forint közpénzből megvalósított projekt körül pénzügyi elszámolási problémák merültek fel, miközben Lázár János tárcája négy hónapja nem tart be egy jogerős bírósági ítéletet.

Uniós eljárás indul a jelenleg sem üzemelő elektronikus ingatlannyilvántartási rendszer ügyében - közölte egy szerdai Facebook-posztjában Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő azt írta, az eljárást az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) folytatja le. Elvileg már minden földhivatali ügyintézést elektronikusan kellene intézni, a Lázár János vezette építési és Közlekedési Minisztérium készre is jelentette, de valójában semmi nem működik, teljes a káosz - magyarázta a politikus, hozzáfűzve: tíz év alatt annyit sikerült megvalósítani, hogy elektronikusan lekérhetők lettek a tulajdoni lapok. Ám ez eddig is így volt.

Szólt arról is, hogy a magyar Integritás Hatóság megszüntette az eljárást. A szervezet meglehetősen furcsa indoklása miatt felmerült benne, hogy a hatóság esetleg zsarolható valamivel. Hadházy Ákos szerint a projekt során „16 milliárdot loptak szét”, a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium még mindig nem adta ki az ügyhöz kapcsolódó iratokat - holott már négy hónapja jogerősen pert nyert a Transparency International Magyarország segítségével.