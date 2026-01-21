Mínusz 20 fokot mértek az éjjel Szabolcsban

tél;időjárás;hideg;hőmérséklet;

2026-01-21 09:12:00 CET

Erős területi különbségekkel indult a szerda, miután az ország maga mögött hagyta az idei tél egyik leghidegebb éjszakáját.

A tél egyik leghidegebb éjszakáján ismét -20 fok körüli minimumot mért az Időkép, miközben az ország nyugati felén és a hegyvidéki területeken ennél számottevően enyhébb maradt az időjárás.

Beszámolójuk szerint a szerda reggeli órákban továbbra is fagyos körülmények uralkodtak, miután az idei tél egyik leghidegebb éjszakáján vagyunk túl. Az ország északi és északkeleti térségeiben, főként a derültebb körzetekben számos helyen -15 fok alá süllyedt a hőmérséklet, a legalacsonyabb értéket Szabolcsbákán rögzítették, ahol a minimum -20,4 fok volt. Hasonló hidegre legutóbb az előző hét keddi napján volt példa. A második és harmadik legalacsonyabb hőmérséklet Ajakon -19,4, Zabarban -18,8 fok lett, és összesen több mint ötven mérőállomáson mértek -15 foknál hidegebb értéket.

Az ország enyhébb területének a Nyugat-Dunántúl számított, ahol -10 és -5 fok közötti fagyok fordultak elő. Az igen erős inverzió hatására ugyanakkor Mátraszentistvánon jegyezték fel a legmagasabb minimum-hőmérsékletet, -4,2 fokkal.

Az inverziós helyzet következtében kora reggel jelentős, mintegy 18 fokos hőmérsékleti különbség alakult ki északkeleten: Mátraszentistván -2,1 fokkal a legmelegebb helynek bizonyult, míg Szabolcsbáka -20,4 fokkal az ország leghidegebb pontja volt.