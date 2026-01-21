Lengyelország 700 tonnára növeli aranytartalékát

Lengyelország;arany;aranytartalék;

Ezzel a legnagyobb aranykészlettel rendelkező tíz ország közé kerül.

A lengyel jegybanki tanács úgy döntött, hogy 700 tonnára növeli az ország aranytartalékát, aminek révén Lengyelország a legnagyobb aranykészlettel rendelkező tíz ország közé kerül - írta szerdán a Rzeczpospolita.

A napilap Adam Glapinski lengyel jegybankelnök előző napi közlésére utalva azt írta, hogy tavaly a lengyel jegybank (NBP) több mint 104 tonnával növelte az aranytartalékát, ami történelmi rekord Lengyelországban. Ez az aranybeszerzési volumen világviszonylatban is a legnagyobb volt. A Rzeczpospolita szerint a lengyel aranytartalék több éve rendszeresen növekszik, a múlt év végén 550 tonnát tett ki, ami a jelenlegi árak szerint mintegy 76,5 milliárd dollárnak felel meg.

Adam Glapinski múlt heti sajtóértekezletén elmondta, az NBP tartalékának már közel 30 százalékát az arany teszi ki. „Rendkívül feszült idők járnak” - utalt a jegybankelnök a nemzetközi helyzetre. Ebben az összefüggésben kizártnak nevezte, hogy az NBP eladja aranytartalékát. Minden tartalékeszközük, az arany és a deviza együttesen, 976,5 milliárd zlotyt (89 ezer milliárd forint) tesz ki, ezzel Lengyelország a 12. helyen áll a jegybankok között - közölte Glapinski.