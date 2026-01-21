Japán;Abe Sinzo;politikai merényletek;

Életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtották Abe Sinzó volt japán miniszterelnök gyilkosát

Döntés született annak a férfinak az ügyében, aki 2022-ben egy választási kampányrendezvényen rálőtt a politikusra. A védelem mérlegeli a fellebbezés lehetőségét. 

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték azt a férfit, akit azzal vádoltak, hogy három és fél évvel ezelőtt lelőtte Japán volt miniszterelnökét, Abe Sinzót – írja a Reuters.

A 45 éves Jamagami Tecuját  2022 július 8-án a helyszínen fogták el, miután egy házilag készített fegyverrel végzetes lövést adott le Abéra, miközben a volt kormányfő választási kampánybeszédet tartott a Nara városában. Abe Sinzo - aki Japán leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnöke volt - 67 évesen belehalt a sebeibe. Gyilkosa már az első, 2025 októberben tartott tárgyaláson beismerte a nyilvánvalót, így az eljárás során elsősorban a kiszabandó büntetés mértéke került a középpontba.

Az ügyészség életfogytiglani szabadságvesztést kért Jamagami Tecujára, a gyilkosságot pedig rendkívül súlyos, a háború utáni Japán történetében példátlan esetként értékelte, amivel szemben a  védelem legfeljebb húszéves büntetést indítványozott, arra hivatkozva, hogy az elkövetés indítékai személyes és családi jellegű sérelmekhez kapcsolódtak. Yamagami védői a tárgyalást követően közölték, hogy az elítélttel egyeztetnek arról, élnek-e fellebbezéssel. Ítélet kihirdetésekor Tanaka Sinicsi bíró aljas bűncselekménynek nevezte a gyilkosságot.

Abe Sinzo összesen 3188 napon át vezette Japánt miniszterelnökként két külön ciklusban. 2020 szeptemberében egészségi okokra hivatkozva távozott tisztségéből.

