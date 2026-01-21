Rosszul lett és meghalt egy buszsofőr Szerencs és Tokaj között

gyász;halálhír;MÁV-csoport;

2026-01-21 14:54:00 CET

Az 56 éves sofőr 2016 óta dolgozott a vállalatnál.

Ma reggel, szolgálatteljesítés közben elveszítettünk egy kollégát - tudatta a Facebookon a MÁV-csoport.

„Iski János, járművezetőnk járatával Szerencsről Tokajba tartott, amikor Taktakenéz és Prügy között rosszul lett. Bár a helyszíni újraélesztés sikeres volt, a kórházba szállítás után az állapota rosszabbodott, a szakemberek pedig már nem tudták megmenteni az életét” - olvasható a bejegyzésben.

