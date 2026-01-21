influenza;influenzajárvány;látogatási tilalom;Szegedi Tudományegyetem;

Influenza-járvány: Látogatási tilalmat rendelt el az SZTE

Megugrott az influenzás betegek száma.

Látogatási tilalmat vezettek be a járványküszöböt meghaladó influenzás megbetegedések miatt a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ valamennyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szervezeti egységében - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága szerdán az MTI-t.

A közlemény szerint a tilalom valamennyi szegedi, szentesi és deszki betegellátó szervezeti egységet érint. A látogatási tilalom visszavonásig érvényes.

