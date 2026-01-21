Megszületett a 2026-os bérmegállapodás a BKV-nál

BKV;béremelés;bérmegállapodás;bérfejlesztés;BKV Zrt.;

2026-01-21 15:15:00 CET

Idén összesen 9,2 százalékkal emelkednek a bérek a társaságnál. Az alapbér egységesen 8 százalékkal nő, a munkavállalók a január havi bérüket már az emelt összegek szerint kapják meg.

Megállapodott a bérfejlesztésről a BKV vezetése a szakszervezetek képviselőivel: 2026-ban összesen 9,2 százalékkal emelkednek a bérek a társaságnál. Ennek keretében egységesen 8 százalékkal nő az alapbér, míg a fennmaradó rész a juttatási elemek emelését szolgálja – olvasható a BKV Zrt. lapunkhoz eljuttatott szerdai közleményében.

Mint írták, tavaly óta összesen 19 százalékkal nőttek a bérek a BKV-nál, ami megfelel a Fővárosi Közgyűlés által tavaly elfogadott öt évre szóló bér- és foglalkoztatáspolitikai céloknak. A bérmegállapodás értelmében 2026-ban összesen 9,2 százalékos bérnövekedés valósul meg a BKV-nál, ebből 8 százalék, de minimum 40 ezer forint egységes alapbérfejlesztésként jelenik meg minden munkavállalónál, a fennmaradó rész pedig egyebek között a Budapest-pótlék, az év végi utalványok, valamint a fix összegű pótlékok összegének emelését fedezi.

A közleményben emlékeztetnek: a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott több évre szóló megállapodásoknak köszönhetően 2022-től a bérek összesen átlagosan 78,6 százalékkal emelkedtek a közlekedési társaságnál. A 2026-os bérmegállapodás az év elejétől hatályos, így a munkavállalók a január havi bérüket már az emelt összegek szerint kapják meg.