Australian Open: Győzelem mellé túró rudi is járt Marozsán Fábiánnak

tenisz;Australian Open;

2026-01-21 15:35:00 CET

Egyetlen magyar sikert hozott az ausztrál nyílt teniszbajnokság szerdai napja. Egyesben Bondár Anna és Fucsovics Márton, párosban pedig Babos Tímea búcsúzott.

„Ha megnyered a meccset, kapsz egy túró rudit!” – hangzott el a szerdai nap vélhetően legjobb mondata, amit egy lelkes magyar szurkoló helyi idő szerint nem sokkal fél kettő előtt kiabált be a szerva előtti csendben Marozsán Fábiánnak, aki a harmadik játszma rövidítésében próbálta lezárni mérkőzését Kamil Majchrzak ellen.

Nem csak azért volt mókás a megszólalás, mert Marozsán Fábián egyik kedvence a túró rudi, hanem azért is, mert nem vagyunk meggyőződve róla, a legendás magyar édesség legálisan tartózkodott Ausztrália területén. A reptéren, a vámnál ugyanis rendkívül szigorúan veszik, hogy tejterméket (és bármely más, fertőzésveszélyt magában rejtő termékeket) a szigetországba behozni tilos. Helyi honfitársainktól úgy tudjuk, még speciális, magyar ételeket áruló boltban sem igen tudnak venni - márpedig Marozsán a mérkőzést követő sajtótájékoztatón elmondta, tényleg megkapta a beígért túró rudit.

Eredetileg egyébként úgy terveztük, Bondár Anna mérkőzésére megyünk, amelyről úgy sejtettük, hamarabb véget ér, mint a három nyert szettig tartó férfi meccs, de akkora a melbourne-i török kisebbség (Victoria államban több, mint 47 000-en élnek), hogy szó szerint nem fértünk be tőlük a lelátóra. Ennek megfelelően Zeynep Sönmez egy hazai rendezésű Billie Jean King Kupa-mérkőzést is megszégyenítő hangulatban játszhatott, ami nem könnyítette meg első számú női játékosunk dolgát. Szorosabb meccset játszottak, mint a tavalyi női válogatott találkozón, Litvániában, de reális esélye Bondárnak így sem volt a győzelemre.

Marozsán Fábián már 6:3, 5:0-ra vezetett Majchrzak ellen, amikor beültünk a találkozóra, gondolván, innen már hamar vége lesz, és kényelmesen átérünk Babos Tímeáék páros meccsére, ám ezután váratlanul szoros lett a küzdelem. A lengyelnek ugyan mellizom sérülése miatt nem jelentett igazi előnyt saját adogatása, fogadóként mégis érvényesülni tudott, s visszakapaszkodott a szettbe, labdája is volt az 5:5-höz… Fejben azonban a Vasas SC játékosa erős maradt, és hozta a játszmát. A döntő játszmában egy idegőrlő fogadójátékban 1:1-nél hat bréklabda is ment a levesbe, s 14-szer volt egyenlő az állás, mire Majchrzak kiszenvedte adogató gémjét. Viszont Marozsán kifárasztotta ezzel, és simán hozta szerváját, majd 2:2-nél semmire vette el a lengyelét. 4:5-nél már a magyar fiúnak volt meccslabdája, de ellenfele türelmes játékkal kivárta, hogy hibázzon, visszabrékelt, és lendülete kitartott a rövidítésig. Ott azonban elfogyott, Marozsán egyértelműen dominált, s újabb négy meccslabda következett, amelyből végül az utolsót, fogadóként értékesítette 26 éves játékosunk. Ezzel karrierje harmadik Australian Openjén is bejutott a legjobb 32 közé, ahol a US Open-bajnok Danyiil Medvegyev lesz az ellenfele.

„Jól kezdtem a mérkőzést, aztán jött egy hullámvölgy, ami valamilyen szinten normális egy ilyen mérkőzésen. A négy gémben, amit elbuktam, Majchrzak is jól játszott, sok labdát visszaadott, jól helyezett. De elég nagy volt az előnyöm, aztán amikor kezdett melegedni a helyzet, és 5:4-nél volt két bréklabdája, higgadt maradtam, valahogy kezeltem a helyzetet” - fogalmazott Marozsán Fábián a meccset követően.

Közben Babos Tímea partnerével, a 2021-ben US Open-döntős Leylah Fernandezzel szoros csatában 6:4, 4:6, 6:3-ra alulmaradt a 9. kiemelt Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez duóval szemben. A párosban négyszeres Grand Slam-győztes női játékosunk ezzel búcsúzott kedvenc majortornájától, amelyen kétszer is magasba emelhette a trófeát.

„Jó, hogy egy viszonylag nagy pályán tudtunk egy jó meccset játszani. Nehéz a tenisz világában jó partnert találni, de tudtam, milyen Leylah és az egész stábja, nagyon jó volt vele játszani, örülök, hogy végül őt választottam. Azt éreztem, nem tudnék még egy évet végigutazni, hétről hétre a maximumot nyújtani, így pedig nincs értelme. Biztosan lesznek pillanatok, amikor hiányozni fog a tenisz, de szerintem jó döntést hoztam. Ahonnan indultam, sosem gondoltam volna, hogy egyéniben 25. leszek, párosban pedig többszörös Grand Slam-győztes és világbajnok, világelső” - nyilatkozta kissé elérzékenyülten a mérkőzés után Babos Tímea.

A magyar szempontból legzsúfoltabb napot Fucsovics Márton zárta a Kia Arénában Alexander Bublik ellen, aki megkomolyodott, immár 10. helyen jegyzik a világon, és 33 éves teniszezőnk szerint az aktuális forma alapján az egyik legerősebb játékos Carlos Alcaraz és Jannik Sinner mögött. Az egyre hűlő időben (immár 20 fok alá esett a hőmérséklet…) látványos labdamenetekkel tarkított mérkőzésen kapott ki a kazahtól 7:5, 6:4, 7:5-re.