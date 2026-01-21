Vádat emeltek Volodimir Zelenszkij volt kabinetfőnök-helyettese ellen

Ukrajna;sikkasztás;pénzmosás;vádemelés;Volodimir Zelenszkij;

2026-01-21 20:02:00 CET

Rosztyiszlav Surmát sikkasztással és pénzmosással gyanúsítják, az ügyben összesen kilenc ember ellen emeltek vádat.

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) szerdán közölte, hogy sikkasztás és pénzmosás miatt vádat emelt Rosztyiszlav Surma, Volodimir Zelenszkij államfő volt kabinetfőnök-helyettese ellen – írja a Kyiv Independent.

A NABU közlése szerint az ügyben összesen kilenc embert vádoltak meg, köztük Surma testvérét, Olehet is, aki a KD Energy és a Renewable Energy of Zaporizzsja társtulajdonosa. A további gyanúsítottak között szerepel Rosztyiszlav Surma egyik üzlettársa, energetikai cégek alkalmazottai, valamint a Zaporizzsjaoblenergo energiavállalat volt kereskedelmi igazgatója.

A gyanúsítottakat 141,3 millió hrivnya (3,28 millió dollár) sikkasztásával vádolják. A közlemény szerint a Surma-testvérek 2019 és 2020 között vették át a zaporizzsjai térség energetikai vállalatait, ahol napelemparkokat építettek. Az erőművek a 2008-ban bevezetett „zöld tarifa rendszer” keretében értékesítették az áramot, amely intézkedés bevezetése óta több korrupciós váddal szembesültek, mivel a kormányhoz közeli üzletemberek profitáltak belőle.

A NABU szerint az orosz invázió kezdete és a zaporizzsjai régió részleges megszállása után a naperőművek elvesztették kapcsolatukat Ukrajna egységes energiarendszerével, megrongálódtak, személyzetüket pedig evakuálták. Ennek ellenére a gyanúsítottak által irányított cégek továbbra is jelentettek áramtermelést, és megkapták a zöld tarifa szerinti kifizetéseket, noha valójában semmilyen villamosenergiát nem tápláltak be az ukrán hálózatba.

Rosztyiszlav Surma még 2023-ban a Szabad Európa Rádiónak ismerte el, hogy testvére pénzt kapott az ukrán kormánytól az oroszok által megszállt területeken található naperőművek után, akárcsak az összes többi ottani vállalat. Surma 2021 és 2024 között volt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnök-helyettese, a Kyiv Independent forrásai szerint azonban jelenleg testévével együtt külföldön élnek.