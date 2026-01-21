Grönland nem eladó, Dánia nem alkudozik emberek sorsáról - üzente a dán külügyminiszter Donald Trumpnak

Davos;Dánia;Egyesült Királyság;Grönland;Donald Trump;Lars Lokke Rasmussen;Sir Keir Starmer;

2026-01-21 19:38:00 CET

Azt mindenesetre pozitívumnak tartja, hogy az amerikai elnök mai állítása szerint nem tervez katonai agressziót indítani a sziget elfoglalása érdekében. Mindeközben Keir Starmer brit miniszterelnök közölte, London nem enged az amerikai kormány nyomásának.

A dán külügyminiszter megerősítette szerdán, hogy Grönland nem eladó, és Dánia nem fog emberek sorsáról alkudozni. „Emberi lényekről nem alkudozunk. Emberek között létrejöhet kereskedelem, de emberek sorsáról nem szokás tárgyalni” - jelentette ki Lars Lokke Rasmussen újságírók előtt.

A dán külügyminiszter megállapította, pozitív fejlemény, hogy Donald Trump azt mondta Davosban, nem akarja erővel elfoglalni Grönlandot, bár továbbra is megingathatatlanul meg akarja szerezni a Dániához tartozó szigetet. Az amerikai elnök davosi beszéde alapján ugyanakkor egyértelmű, hogy a célja változatlan - mondta. „Önmagában véve az pozitív, hogy nem akar katonai erőt bevetni, de ettől a probléma továbbra is fennáll” - tette hozzá a dán miniszter.

Lars Lokke Rasmussen felidézte azt a közös elhatározást, amely január 14-én jött létre Washingtonban a dán, a grönlandi és az amerikai külügyminiszter, illetve az amerikai alelnök között. Eszerint magas szintű megbeszéléseket tartanának, hogy megvizsgálják, hogyan tudnák kezelni az amerikai aggályokat anélkül, hogy elfogadhatatlan lépéseket tennének.

„Nem fogunk soha úgy tárgyalni, hogy közben feladjuk az alapelveinket. 2026-ban élünk, egy olyan világrendben, amely a törvényességen, az államok szuverenitásán és a népek önrendelkezési jogán alapul, egy olyan világrendben, amelynek kiépítéséhez az Egyesült Államok is hozzájárult a második világháború után”

- mondta Rasmussen.

Mindeközben Keir Starmer brit miniszterelnök szintén arról beszélt, hogy London nem enged az amerikai kormány vámfenyegetések formájában megnyilvánuló nyomásának, és nem módosítja azt az álláspontját, hogy Grönland hovatartozásáról a grönlandiakat és Dániát illeti meg a döntés joga. Mint ismert, előzőleg az amerikai elnök bejelentette, hogy Dániával, az Egyesült Királysággal, Norvégiával, Svédországgal, Finnországgal, Franciaországgal, Németországgal és Hollandiával szemben február 1-től 10 százalékos általános importvámot vezet be azért, mert nem támogatják Grönland amerikai elfoglalását.

A brit kormányfő a londoni alsóház szerdai ülésén leszögezte: teljesen elhibázott lépés, ha egy ország büntetővámokkal fenyegeti saját szövetségeseit és így próbál nyomást gyakorolni rájuk.

„Nagy-Britannia nem fog engedni az általa vallott alapelvekből és értékekből Grönland jövőjével kapcsolatban a vámfenyegetések hatására sem”

- fogalmazott. Keir Starmer elmondta azt is, hogy csütörtökön a Downing Streeten fogadja Mette Frederiksen dán miniszterelnököt, akivel megvitatja az autonóm területként Dániához tartozó Grönland ügyében kialakult helyzetet.