A többi stimmel...

Európai Unió;Magyar Péter;

2026-01-23 06:00:00 CET

Magyar Péter semmivel sem indokolta, hogy ismét nem szavazta meg Ukrajna támogatását az EP-ben; sem azt, hogy az európai nők számára elérhető legyen az abortusztabletta. Ezt a két szavazást meg sem említette. Annál többet posztolt arról, hogy, idézem: "A TISZA és a Néppárt elérte azt az Európai Parlamentben, ami az Orbán-kormánynak nem sikerült a Tanácsban. Ha nincs a mai néppárti javaslat, vagy azt nem támogatja a TISZA mind a hét képviselője, akkor a magyar gazdák és a teljes magyar mezőgazdaság óriási bajba került volna."

Ebben a néhány sorba a következő csúsztatásokat sikerült belesűríteni:

1. Az EP legalábbis egyelőre – nem érte el, amit Orbánnak nem sikerült: nem leszavazta Mercosur-egyezményt. A szavazás arról döntött, hogy kikérik az Európai Bíróság véleményét, összeegyeztethető-e az uniós joggal a megállapodás.

2. A szavazás tíz vokson múlott; Magyarnak hét EP-képviselője van: könnyű kiszámolni, hogy ha mondjuk nem szavaznak, vagy tartózkodnak, mint például a másik két szavazáson, akkor sem megy át a javaslat.

4. Magyar szerint a szavazás a Néppárt javaslatára történt (egy másik posztjában még azt is hozzáteszi, hogy nem pedig a Fideszére). Ám a szavazást nem a Néppárt kezdeményezte, hanem képviselők, akik között valóban voltak néppártiak is. És volt egyébként egy másik, hasonló indítvány is, azért nem azt tárgyalták, mert azt kevesebb képviselő írta alá – köztük viszont fideszesek is: tehát a Fidesz is az egyezmény ellen van; és köztudottan már régóta. Sőt a Hölvényi nevű kdnp-s képviselő szerint épp az őt tíz szavazatukon múlt a siker...

Ami a Néppártot illeti, a párt is, és külön Manfred Weber is üdvözölte megállapodást. A szavazás előtt sajtótájékoztatót is tartottak arról, hogy miért előnyös az egyezmény Európának; a szavazás után pedig Jörgen Warborn az Európai Néppárt nemzetközi kereskedelmi szóvivője így nyilatkozott: A Mercosur megállapodás késleltetése Európa számára elveszett lehetőség lesz.

De – ahogy mondani szokták – a többi stimmel...